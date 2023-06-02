導入黑化外觀 Nissan Qashqai e-Power Kuro Edition 英國登場

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Nissan 宣布於英國市場推出 Qashqai e-Power Kuro Edition 特仕車型。Nissan 此次新推出的 Qashqai Kuro Edition基於在英國市場當地提供的中階車型 N-Connecta 為基礎打造，因此輪圈部分仍沿用 18 吋的設定，並採用黑色烤漆處理，同時像是車頂、窗框及後視鏡外蓋也都採用相同的黑色烤漆，讓整體外觀更具特色。車色選擇部分原廠提供三種雙色塗裝，分別是 Storm White / Black、Ceramic Grey / Black 及 Pearl Black / Grey。
配備部分 Kuro Edition 標準升級搭載全景玻璃天窗、Qashqai 字樣的發光門檻飾板和無線充電板。其餘配備則延續 N-Connecta 車型的配置，包含支援無線 Apple CarPlay 的 12.3 吋 NissanConnect 觸控螢幕、有線 Android Auto、前後 USB 插口、環艙照明、環景監測系統和私密玻璃。另外原廠也同樣提供 Tech Assist Pack 套件選配，可額外多出 10.8 吋抬頭顯示器、全 LED 燈組以及Nissan ProPilot 駕駛輔助系統。
Qashqai e-POWER 採用的 1.5 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，壓縮比可在 8:1~14:1 間自動切換，可輸出 156hp 最大馬力，系統最大馬力達 188hp，峰值扭力為 330Nm，搭配前輪驅動之下，原廠宣稱平均油耗約為 18.87km/L。
Nissan Qashqai e-Power Kuro Edition 現已在英國市場開始接受訂購，起價為 36,945 英鎊 (折合新台幣約 142 萬)。Nissan Qashqai 車系自 2006 年登場以來，已發展出兩個世代，在全球市場累計售出超過 5 百萬輛之多，不僅對於 Nissan 而言相當重要，在同級跨界車市場中也是佔有一席之地的熱門車型。