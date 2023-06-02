Ford Tourneo Connect No.006 ---- LAV 的駕駛視野好嗎？

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前方配置了非常大面積的擋風玻璃來提供更廣泛的駕駛視野。即便第二代 Tourneo Connect 為了滿足使用者多樣化的需求，使其車高達 1,847mm，底盤高度卻低於市面上大部分休旅車款，故前方配置了非常大面積的擋風玻璃來提供更廣泛的駕駛視野，以盡可能將視線死角降到最低，同時也營造出一般車所沒有的寬闊空間感。A 柱造型具有一定的厚度及傾斜程度，不過前門窗戶面積頗大，再加上類三角窗設計，只要調整好駕駛適當的觀測角度，即擁有相當不錯的視野。
前門窗戶面積頗大，擁有相當不錯的視野。車外後視鏡表現方面，左側車外後視鏡調整至正常角度後，反射的範圍廣度也算大，只要調整好駕駛適當的觀測角度，即擁有相當不錯的視野。右後方視野表現就如前面所述，車窗面積大且方正，向右靠切換車道時足以掌握其它車輛的動態，路邊停車時也利於判讀車身與路緣的距離。
後視鏡面積寬大，反射的範圍廣度也算大，只要調整好駕駛適當的觀測角度，即擁有相當不錯的視野。
車窗面積大且方正，向右靠切換車道時足以掌握其它車輛的動態。後方視野表現部分，後車窗同樣平整方正，透光性極高，載滿七人依然能夠提供足夠車外視野，在倒車查看時能清楚掌握有無障礙物，若駕駛技術把握度較低，建議倒車時還是要多檢視倒車顯影輔助系統。而小七哥先前交車不久後就安裝了原廠電子後視鏡，亦包含行車記錄器功能，內部採用 Sony Starvis 感光元件、F1.6 大光圈，並具備相對少見的無光夜視功能，且水平、垂直可視角度均不俗，解析度則為 1080p，駕駛者也可視情況切回傳統後視鏡狀態。實際使用方面，相較傳統後視鏡容易受到後座乘員及物體阻擋的情形，電子後視鏡自是能提供相對開闊、無遮蔽的視野，另外其畫質頗為清晰、對比度適中，整體算是相當滿意。
後車窗同樣平整方正，載滿七人依然能夠提供足夠車外視野。
小七哥先前安裝了原廠電子後視鏡，提供清晰無延遲的後方影像。本週使用情形方面，Ford Tourneo Connect 主要均由小七哥本人駕駛，作為日常代步、通勤及公務往返等用途，偶而有讓編輯部作為公務車使用，且近期陰雨連連車輛停放於戶外依舊無任何異況。