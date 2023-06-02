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Ford Tourneo Connect No.006 ---- LAV 的駕駛視野好嗎？

7Car 小七車觀點

Ford Tourneo Connect 是本站長期測試第一台 7 人座廂型車，其 LAV (Leisure Activity Vehicle) 身分所帶來的獨特車身尺碼和視野表現與一般轎車以及休旅車皆不盡相同。本篇文章就是要來分享這輛小七哥日常代步車兼公司攝影車在駕駛視野方面的使用心得。

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Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
前方配置了非常大面積的擋風玻璃來提供更廣泛的駕駛視野。
即便第二代 Tourneo Connect 為了滿足使用者多樣化的需求，使其車高達 1,847mm，底盤高度卻低於市面上大部分休旅車款，故前方配置了非常大面積的擋風玻璃來提供更廣泛的駕駛視野，以盡可能將視線死角降到最低，同時也營造出一般車所沒有的寬闊空間感。A 柱造型具有一定的厚度及傾斜程度，不過前門窗戶面積頗大，再加上類三角窗設計，只要調整好駕駛適當的觀測角度，即擁有相當不錯的視野。

Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
前門窗戶面積頗大，擁有相當不錯的視野。
車外後視鏡表現方面，左側車外後視鏡調整至正常角度後，反射的範圍廣度也算大，只要調整好駕駛適當的觀測角度，即擁有相當不錯的視野。右後方視野表現就如前面所述，車窗面積大且方正，向右靠切換車道時足以掌握其它車輛的動態，路邊停車時也利於判讀車身與路緣的距離。

Ford Tourneo Connect
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後視鏡面積寬大，反射的範圍廣度也算大，只要調整好駕駛適當的觀測角度，即擁有相當不錯的視野。
Ford Tourneo Connect
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Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
車窗面積大且方正，向右靠切換車道時足以掌握其它車輛的動態。
後方視野表現部分，後車窗同樣平整方正，透光性極高，載滿七人依然能夠提供足夠車外視野，在倒車查看時能清楚掌握有無障礙物，若駕駛技術把握度較低，建議倒車時還是要多檢視倒車顯影輔助系統。而小七哥先前交車不久後就安裝了原廠電子後視鏡，亦包含行車記錄器功能，內部採用 Sony Starvis 感光元件、F1.6 大光圈，並具備相對少見的無光夜視功能，且水平、垂直可視角度均不俗，解析度則為 1080p，駕駛者也可視情況切回傳統後視鏡狀態。實際使用方面，相較傳統後視鏡容易受到後座乘員及物體阻擋的情形，電子後視鏡自是能提供相對開闊、無遮蔽的視野，另外其畫質頗為清晰、對比度適中，整體算是相當滿意。

Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
後車窗同樣平整方正，載滿七人依然能夠提供足夠車外視野。
Ford Tourneo Connect
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小七哥先前安裝了原廠電子後視鏡，提供清晰無延遲的後方影像。
本週使用情形方面，Ford Tourneo Connect 主要均由小七哥本人駕駛，作為日常代步、通勤及公務往返等用途，偶而有讓編輯部作為公務車使用，且近期陰雨連連車輛停放於戶外依舊無任何異況。

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