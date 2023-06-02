配備寵愛升級　Kia Picanto Latte Edition 實拍

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本次實拍車輛為新上市的 Kia Picanto Latte Edition，建議售價為新臺幣 69.5 萬元起，首批限量 100 台。Kia Picanto 特仕版以 GT-Line 車型作為基礎，推出了「Milky Beige 牛奶白」和「Aurora Black 極光黑」兩種全新車色，並依然保有專屬虎式造型水箱護罩、空力導流孔、Urban+ 電動前景天窗、車頂鯊魚鰭造型天線、鍍鉻車門把手、雙出方形尾飾管及 16 吋雙色鋁合金輪圈等。同時配備投射式前衛造型頭燈附四點式 LED 日行燈以及 LED 導光式尾燈。
Tiger Nose 水箱護罩搭配銀色外框。
投射式前衛造型頭燈附四點式 LED 日行燈。
該車為 Milky Beige 新烤漆顏色。
鍍鉻車門把手。
足踏 16 吋雙色鋁合金輪圈。
空力導流側裙運用黑色線條點綴 (Aurora Black 烤漆則為紅色)，達到畫龍點睛的視覺效果。
LED 導光式尾燈。
以 GT-Line 車型為基礎。
上方為車頂鯊魚鰭造型天線。
雙出方形尾飾管。內裝方面，本次特仕版加入電熱方向盤、駕駛座通風座椅、雙前座加熱座椅以及駕駛座遮陽板 LED 化妝燈等在同級車中相對少見的配備，在乘坐舒適度以及方便性都大大加分。另外，也依然保有 Push Start & Smart Entry 智慧感應啟動系統、皮質包覆可調式方向盤、高質感內裝套件、4.2 吋全彩整合智慧型旅程電腦、懸浮式 8 吋多媒體影音觸控系統、雙色透氣原廠皮椅、6:4 分離可折式後座椅、6 支立體環繞音效高傳真揚聲器、自動恆溫空調系統等。
皮質包覆可調式方向盤新增加熱功能，在天氣寒冷時相對有幫助。
4.2 吋全彩整合智慧型旅程電腦，判讀效果佳。
懸浮式 8 吋多媒體影音觸控系統，可惜無中文化。
標配自動恆溫空調系統。
下方具傳統 USB、12V/180W 充電口。
5 速自手排變速系統排檔桿造型獨特，手感出色。
藉由排檔座上的實體按鍵來操控電熱方向盤、駕駛座通風座椅、雙前座加熱座椅。
車門把手運用雙色飾板搭配紅色縫線勾勒，使座艙活潑動感加分。
駕駛座遮陽板新增 LED 化妝燈，方便性大大加分。
標配 Urban+ 電動前景天窗。安全方面，車體超過 44% 採用 AHSS 先進高強度鋼材，以及配備 7 具 SRS 輔助氣囊，另享有 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，搭載 LFA 全速域進階型車道維持輔助系統配備，LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道維持輔助系統、DAW 駕駛疲勞警示系統等。
DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統在小改款後正式導入 Picanto 當中，其中 GT-LINE 配備的 LFA 全速域進階型車道維持輔助系統更是同級唯一。動力方面，採用 1,197cc 直列四缸自然進氣汽油引擎，具備 Dual-CVVT 雙連續可變汽門正時系統搭配電子序列式變速系統 (5 速自手排)，可產生 84ps/6,000rpm 最大馬力及 12kgm/4,200rpm 峰值扭力。懸吊為前麥花臣式、後扭力樑式配置。
第三代 Kia Picanto 車系自 2018 年在國內上市以來，憑藉 Peter Schreyer 操刀的動感造型設計，加上同級車中頂尖的 AEB 自動緊急煞車輔助系統及 7 具 SRS 輔助氣囊等安全配備，擄獲消費者的支持。如今推出配備再升級的特仕版，相信能在國內小型車市場造就不少風潮。