四大主題「C.A.S.E」　臺灣如何實現「智慧移動」的未來科技

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TADA 理事長黃崇仁、財團法人車輛研究測試中心（ARTC）董事長王正健、阿爾卑斯阿爾派株式會社資訊娛樂影音事業暨 ALPINE 品牌負責人渡辺好勝執行董事、瑞薩電子資深副總裁暨高效能運算及類比電源集團共同總經理片岡健、速霸陸工程事業部高級總經理兼 ADAS 開發部總經理兼 SUBARU 實驗室主任柴田英司與一眾貴賓合影。論壇由 TADA 理事長黃崇仁開場致詞；財團法人車輛研究測試中心（ARTC）董事長王正健以「台灣電動車與汽車電子發展契機」為題，從實際層面探討，台灣廠商對於汽車電子畫的發展與方向；阿爾卑斯阿爾派株式會社資訊娛樂影音事業暨 ALPINE 品牌負責人渡辺好勝執行董事，闡述了 ALPSALPINE 身為汽車零配件科技廠商，在電子化汽車產業中，扮演何種角色，並提出「ALPSALPINE 智慧座艙解決方案」；瑞薩電子資深副總裁暨高效能運算及類比電源集團共同總經理片岡健，從半導體端為角度切入，車用半導體如何在未來汽車產業扮演要角，並以「從車用半導體製造商看汽車產業趨勢及瑞薩的解決方案」演講；速霸陸工程事業部高級總經理兼 ADAS 開發部總經理兼 SUBARU 實驗室主任柴田英司，將以 SUBARU 當家ADAS 系統「EyeSight」分享並介紹 EyeSight 的發展史，以及 EyeSight 如何世界上第一套使用攝影鏡頭偵測影像、實現預防碰撞及輔助煞車的主動式智慧駕駛安全輔助系統，並加以探討如何將硬體（立體攝影機）和軟體（AI 技術）融合，並運用在車輛安全上。
論壇由 TADA 理事長黃崇仁開場致詞。ARTC 董事長王正健表示，未來臺灣汽車產業會以「智慧移動」為大主軸，結合連接（Connectivity）、自動化（Autonomation）、共享（Sharing）、電氣化（Electrification）為四大主題，加以結合為「C.A.S.E」，以構成智慧移動的最大願景。王正健也提出，臺灣廠商在世界各項科技中都扮演相當重要的角色，例如：廣達電腦、ASUS 等在全球市占率高達 80%；臺積電、聯華電子等在全球半導體產業市占率高達 62%；IC 封測部分則有日月光、力成集團等佔據市場 61% 等，以數據介紹臺灣廠商如何在全球電子化的趨勢下，掌握市場關鍵原料。
ARTC 董事長王正健表示，未來臺灣汽車產業會以「智慧移動」為大主軸，結合連接（Connectivity）、自動化（Autonomation）、共享（Sharing）、電氣化（Electrification）為四大主題，加以結合為「C.A.S.E」，以構成智慧移動的最大願景。這場論壇論及諸多汽車產業電氣化後，臺灣與日本等亞洲包括政府、科技廠、半導體廠與傳統車廠有何應對，並闡述出臺灣對於未來移動科技趨勢的發展與願景。