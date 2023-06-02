即將導入 ID.4 及 ID.5 / 今年目標交付 1.3 萬輛　台灣福斯公佈品牌電動車佈局及品牌策略

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台灣福斯汽車總裁 Conrad Marx 馬康睿 (左) 與 Volkswagen 總部董事會成員 Imelda Labbé (右) 合影。透過本次記者會，台灣福斯除了感謝全臺消費者的支持，更表示將在明年發表上市 ID.4 及 ID.5 等兩款最受國際市場歡迎的純電動休旅車款，而 GTX 性能版也將會計劃導入，相信未來也將會陸續引進其他 ID. 家族純電車款。
台灣福斯預計明年將導入 ID.4 及 ID.5 純電車型。
ID.4 採用 MEB (Modular Electric Drive Kit) 平台打造。
ID.5 定位於跨界型跑旅，車頂 Coupe-Like 的斜背造型呈現出更為動感的姿態。台灣福斯於 2023 年截至 5 月累積交車量，較去年同期增長超過 75%，新車交付近 5,500 輛，今年目標交付 1.3 萬輛；而 R 性能車款銷售成績更排列全球 Top 5，佔年度總銷售 >20%。
此外，更提升車主服務，不僅持續擴增車主專屬 My Volkswagen APP 功能，結合 Line 官方智慧客服，「福斯人禮遇計畫」車主會員將勇破十萬，而線下部分，除了力拓服務版圖，新增快捷保修站、優化各授權展示與服務中心的數位體驗，再與格上租車及 SeaLand 雙平台合作推出訂閱式租賃，滿足消費者移動生活需求。