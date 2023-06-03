2024 年重返北美 Volkswagen ID. Buzz LWB 長軸版正式亮相

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Volkswagen ID. Buzz LWB 長軸版正式亮相，亦是福斯商旅睽違 20 多年重返北美市場。外觀部分，ID. Buzz LWB 的車頭依舊延續 ID. Buzz 車系的設計風格，包含車頭 V 型線條與雙色車身設計，同時延續 ID. 車系家族化的 IQ.LIGHT 矩陣式 LED 大燈以及貫穿式燈條，中央的封閉式格柵打開後還可以添加前擋清潔水等日常維護的機能性。
尺碼部分，ID. Buzz LWB 長寬高分別為 4,962mm x 1,985mm x 1,927mm，軸距為3,239mm。車長和軸距較標準軸車型加長 250mm，其中後門長度增加了 192mm，視覺變化十分明顯。
內裝部分亦延續 ID. Buzz家族化設計風格，中控台導入 12.9 吋懸浮式觸控螢幕、5.3 吋液晶儀表板、HUD 抬頭顯示器、三輻式方向盤以及撥片換檔等設計。車內多處設有開放式的置物空間，包括手套箱上方的開放式平台，中央鞍座內的隱藏式杯架，取消內部中間的隔板還可以形成寬大空間區，且具備左右滑動機能。
Volkswagen ID. Buzz LWB 可提供 5人 / 6 人 / 7人座多種選擇。當然，對於ID. Buzz LWB來說，車內的重點自然是在後排空間，其在加長軸距後，內部座椅佈局可提供 5人 / 6 人 / 7人座多種選擇。其中 5人座車型後廂空間比標準軸車型增加 219 公升，達到 1,340 公升。6 人座車型採用 2+2+2 座椅佈局，7 人座車型則採用 2+3+2 座椅配置，同時第二排座椅可進行前後移動，距離可達 200mm，並配有座椅加熱、摺疊桌等機能。對應多人乘載需 求，也提供了面積達 1.5 平方米的玻璃車頂供選擇。
動力方面，ID. Buzz LWB 將提供兩種電池容量，分別是 82 kWh（可用 77 kWh）和全新的 91 kWh（可用 85 kWh）電池模組。馬達部分維持單顆後驅輸出，最大功率達 210kW（286匹），峰值扭力 560Nm。不過官方並未透露其續航里程。充電表現上 LWB 車型最高可支援 200kW 直流快充，可在 25 分鐘內將電量從 10% 充至 80%，並有預熱管理系統來對應寒冷地帶需求。