慶祝創廠 75 周年 Porsche 公布全新廠徽設計

我是廣告 請繼續往下閱讀
Porsche 保時捷今年迎來創廠 75 周年，特別選在今年推出全新廠徽設計。回顧 75 年前，Ferry Porsche攜手團隊成員打造了夢想中的跑車，保時捷 356 No. 1 Roadster，這部全球第一部以保時捷為名的跑車正式上路，自此為保時捷的傳奇故事寫下歷史性的首頁。
Porsche 保時捷品牌的廠徽最初是由Franz Xaver Reimspieβ 設計而來，同時他也是 Volkswagen品牌廠徽 (1936年使用) 的設計者。保時捷廠徽首次使用是在1952年，出現在 Ferry Porsche開發的車款上的方向盤當中；在 1954 年則首度應用在車輛的前艙蓋，到了 1959 年則是整合在輪圈蓋上方。不過這次廠徽的變動並非原廠首度更新，另外幾次的變化則分別在 1963 年、1973 年、1994 年和 2008 年，此次的升級則為第六次。
Porsche 保時捷全新的廠徽整體依舊經典的盾型設計，只是針對細節上進行了變化，中央的“駿馬圖騰”是斯圖加特的市徽，斯圖加特也是德語“育馬場”之意，鹿角造型以及紅黑配色則是源於西德時期 Wurttemberg-Hohenzollern 的傳統徽章。
除了全新盾型廠之外，預計於台北時間 6 月 9 日凌晨 3:40 正式開始的保時捷 75 週年紀念活動中，官方還會發布對於未來跑車的願景以及相關資訊。而原廠已經透露未來跑車的輪廓，不排除有純電動 718概念車、911混合動力車型，甚至是 918 Spyder繼任者等，屆時更多訊息就待當天活動揭曉。