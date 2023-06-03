珍妮佛不要看！班艾佛列克《狙擊》巴西女神纏綿 嗨喊：精力旺盛
億萬導演勞勃羅里葛茲自編自導懸疑動作片《催眠狙擊》，由班艾佛列克主演，「巴西女神」艾莉絲布拉加在片中與班艾佛列克有親密床戲，首度合作的兩人對彼此讚譽有加，班艾佛列克透露自己是布拉加的粉絲：「忍不住感受到一股極為旺盛的精力和興奮感！」
記者黃雅琪/綜合報導
艾莉絲布拉加是巴西家喻戶曉的女神級演技派女星，在《催眠狙擊》片中飾演催眠專家戴安娜克魯茲，先是向警方密報即將發生的銀行搶案，又協助班艾佛列克飾演的警探丹尼洛克追查危險逃犯，進而帶領洛克了解催眠世界的奧祕，卻因此惹來殺身之禍。
班艾佛列克對艾莉絲布拉加讚不絕口，招認很久以前就被她圈粉：「我是她的粉絲，崇拜她很久了！一直希望有機會和她合作，我原本就期待她能參與這部電影，成定局的時候我真的很興奮！她非常專業，對於自己參與的事情都很投入和充滿熱情，這是會傳染的，和她工作的時候，你會忍不住感受到一股極為旺盛的精力和興奮感！」
布拉加也感激能有機會與班艾佛列克首度同台飆戲：「班就是這麼棒，一個懂好多的人，不只會演戲也投入電影創作，很榮幸可以和他合作！」導演勞勃羅里葛茲自2002年即開始撰寫《催眠狙擊》劇本，歷經21年後終於躍上大銀幕！羅里葛茲感動形容「彷彿看到一個遙不可及的夢想成真！」《催眠狙擊》現正熱映中。