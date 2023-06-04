800 匹限量猛皮卡 Ford F-150 Shelby Centennial Edition 登場

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美國改裝廠 Shelby America 近日宣布推出 Ford F-150 Shelby Centennial Edition。這款由 Shelby 打造的 F-150 Shelby Centennial Edition 是以 F-150 Lariat 4x4 SuperCrew 為基礎升級而來，其外觀設計上取自於 Shelby Cobra、Ford Mustang Shelby 等經典車款的設計元素，換上極具肌理線條的空力套件，車頭採用 SHELBY 字樣蜂巢狀水箱罩搭配更向外延伸的保險桿，引擎蓋中央採用雙進氣孔隆起設計，結合 22 吋鋁圈、側裙、 Super Snake 條紋彩繪和徽飾，營造出相當霸氣且侵略的運動風格。另外懸吊系統亦改採 FOX 可調式避震，提供更強勁的越野性能及舒適性。
在內裝部分以黑色調為基礎，配有白色車縫線，以及方向盤、頭枕均可見 Shelby 徽飾、碳纖維飾板，同時儀表板、地毯與限量銘板也通通可以看見 Shelby 的字樣，打造出專屬個性風格。
動力表現方面，F-150 Shelby Centennial Edition搭載 5.0L V8 Coyote 引擎，自然進氣版本最大馬力為 400hp，若選擇機械增壓版本，則將透過高流量進氣濾芯、加大碳纖維進氣管、高性能鋁製水箱、高流量噴油嘴以及專屬 Borla 性能排氣系統，一舉將最大馬力提升至 800hp。
F-150 Shelby Centennial Edition 預計僅限量生產 100 台，官方報價為 129,450 美元起，增壓版則為 138,495 美元；同時 Shelby 也提供新車三年或者 36,000 英里的保固，包括動力系統總成及零件等。