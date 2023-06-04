未來的夢幻收藏品 ?! 福斯全新限量鋼砲 Golf R 333 開賣 8 分鐘內即售罄

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Volkswagen 月初發表的 Golf R 333 在開賣 8 分鐘內其配額即售罄。Golf R 333 限量版外觀以青檸黃金屬車色為主軸，搭配黑色車身貼紙，並為了進一步凸顯其獨特性，還搭配了 19 吋 Estoril 黑色輪圈以及半熱熔胎，呈現出時尚且動感的外觀。此外，Golf R 333 還搭載了由 Akrapovič 研發的 R Performance 排氣系統，並配備了鈦合金消音器，提供更出色的性能表現。
車內配置上，Golf R 333 在副駕駛座前上具備專屬流水編號銘牌，進一步提升車輛的獨特感。同時作為 Golf 車系的頂級性能車型，Golf R 333 亦標配許多豪華功能配備，包括矩陣式 LED 頭燈、ACC 主動式跟車系統（包含停車和起步功能）以及 480 瓦的 Harman Kardon 音響系統，讓車主們在行車中享受出色的音響效果。
動力上依舊維持 2.0 升四缸渦輪引擎，不過經過 Volkswagen 原廠工程師重新調校後，其最大馬力達到 333ps，同時放寬了電子極速限制，使其極速可達到 168 英里/小時（270 公里/小時），且加速 0 到 62 英里/小時（100 公里/小時）僅需 4.6 秒，比普通版的 R 快了 0.1 秒。
Golf R 333 計劃於 9 月開始生產。首批車輛預計於 10 月交付。其在德國本土的售價高達 76,410 歐元（約為新臺幣 251 萬元），比起當年 Phaeton 旗艦房車開價的 68,300 歐元還要高出不少，有望成為車迷心中的收藏品之一。