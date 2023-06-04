世界首款採用液態氫燃料賽車 Toyota GR Corolla H2 Concept 完成日本 24 小時耐力賽

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Toyota 宣布搭載液態氫燃料動力的 GR Corolla 賽車完成 ENEOS Super Taikyu Series 2023 Round 2 NAPAC Fuji SUPER TEC 24 小時耐力賽。自 2021 年 5 月開始，Toyota 當時便投入一輛以氫氣引擎作為動力來源的 Corolla Sport 賽車，且將由時任社長豐田章男帶領駕駛，期待利用賽事上累積的經驗用於氫燃料技術的開發。
而今年登場的氫燃料賽車 GR Corolla 其動力來源於市售版 GR Yaris 和 GR Corolla 相同的 G16E-GTS 1.6 三缸渦輪增壓引擎，內部重新設計後換上專屬開發的零組件來對應氫氣進排氣的過程，並由儲存在四個碳纖維燃料罐的液態氫提供動力，對比 2021 年登場的 Corolla Sport 氫燃料賽車使用的氣態氫燃料有所不同。
在外觀設計上，從官方公布的照片可以看到 GR Corolla 液態氫燃料賽車有專屬的爆龜套件，寬大的葉子板搭配大型尾翼、賽車輪圈呈現與市售版截然不同的競技風貌，而車內的四組氫燃料罐，則使用碳纖維及樹脂的複合材質覆蓋，確保碰撞時的安全性。
Toyota 除了開發油電及純電動力之外，對於氫燃料動力的開發也不餘遺力，聚官方指出，以氫燃料驅動的引擎除了擁有零排碳、高燃燒效率的特色之外，亦保留傳統汽油引擎相同的震動與排氣聲浪，兼顧車輛既有的駕馭樂趣，這也是 Toyota 持續開發氫動力的因素之一。至於這次使用的液態氫燃料，不再需要生產壓縮氣態氫所需的設備，如冷卻氫氣的壓縮機和預冷器等，可大幅度讓賽車進入 Pit 更有效率的補充能源。