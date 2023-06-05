定位較 Vios 車系高 Toyota Yaris Cross 開放印尼市場預定

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甫今年 5 月亮相的 Yaris Cross 已傳出在印尼市場接受預訂。全新的東南亞規 Yaris Cross 預計在印尼市場提供 6 個車型等級的編成，包含了 G MT、G CVT、S MT、S CVT、Hybrid 以及 Hybrid GR Sport；從當地經銷商透露的價格其最入門的汽油手排車型起售價為 350,000,000 印尼盾，同時當地的 Vios 車系的起售價為 322,900,000 印尼盾 (折合新台幣約 66.4 萬)，比起 Vios 車系略高一點。至於定位較高階的 Hybrid 車型起售價則為 450,000,000 印尼盾 (折合新台幣約 92.6 萬)，同樣比起當地 Corolla Cross Hybrid 自 540,900,000 印尼盾的起價低不少 (折合新台幣約 111.3 萬)，因此從價格上可以推斷 Yaris Cross 車系的產品定位。
Yaris Cross 為 Toyota 最新的東南亞市場戰略車款，其外觀輪廓較歐規/日規車型方正許多，在車頭方面可以看到具備更大尺碼的水箱護罩，兩側則搭配銳利的LED 頭燈組及 LED日行燈，保桿下方也透過銀色護板點綴。而車身下沿則有大量的黑色塑膠防刮材質來突顯 Crossover 的風格。車尾部分，D 柱採用類Coupe SUV 的流線設計，搭配雙色車頂以及燻黑的尾燈組，使得整體視覺效果看起來更加運動化。
尺碼部分，採用 DNGA 平台打造的 Yaris Cross 長 4,310mm、寬 1,770mm、高 1,615mm，軸距為 2,620mm，車長較歐規/日規車型多出 130mm。
動力上搭載 1.5 升自然進氣車型搭載的是代號 2NR-VE 的1.5L Dual VVT-i 自然進氣引擎，最大馬力為104hp，峰值扭力為138Nm，而 1.5 Hybrid 車型則是採用代號 2NR-VEX引擎，引擎輸出值為 89hp、121Nm，電動馬達則為 79hp、141Nm，綜效輸出值為 109hp。