同級續航力最優異 ! Fisker Ocean 將在 6 月中旬北美交車

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Fisker Ocean 將在 6 月開始於北美市場交車，同時官方指出 Extreme 車型更繳出 360 英里 (EPA 測試) 的優異續航表現。Fisker Ocean 作為品牌的中型純電休旅車型，選用 FM29 平台打造，外觀上擁有非常豐富的設計元素，車頭配備高辨識度的 LED 大燈以及類似燃油車型的下氣壩，同時採用大量黑色設計元素以增添運動感。車側則可看到懸浮式車頂以及大量黑色防刮材質的應用，C 柱上更擁有方向燈的配置，增加夜晚安全性，並配備太陽能板車頂，用來增加可續航里程。車尾以造型狹長的尾燈組結合光滑飽滿的車體設計，打造出有別於同級對手的視覺感受。
車內最大特點在於中控台上搭載一具尺寸高達 17.1 吋的 Revolve4 處控螢幕，在車輛行駛時螢幕可變為縱向控制模式，在靜止狀態時則可改為橫向模式。
動力方面，Fisker Ocean 共分為 Extreme、Ultra、Sport 以及 One (首發特仕版) 等四種編成。Sport 作為最入門的等級，採用單馬達配置， 0-100km/h 可在 7.4 秒達成，續航達 440km；Ultra 車型更一舉將零百加速縮短至 4.2 秒，Extreme 則可在 3.9 秒破百，無論是在性能或者續航力部分都可說是該級距中相當具有競爭力的存在。
Fisker Ocean 在北美預計將於 6 月 19 日開始，Fisker 指出，Ocean已經獲得所有監管機構的同意，可以在美國所有 50 個州和哥倫比亞特區進行販售及交車。