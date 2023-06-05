【油價公告】中油宣布明(5)日起國內汽、柴油各調降 0.4 元及 0.1 元

同級續航力最優異 ! Fisker Ocean 將在 6 月中旬北美交車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

美國新創電動車廠 Fisker 旗下中型休旅車 Ocean 預計在本月開始大量交車，同時官方近日也公布 Ocean Extreme 車型經過EPA 美國能源局測試其續航里程可達 360 英里（約 579 公里，歐規經 WLTP 測試為 707 公里），比起官方預期的數字還要優異，並指出這款休旅車是在北美市場 200,000 美元以下 SUV 中續航里程最優異的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Fisker Ocean 將在 6 月開始於北美市場交車，同時官方指出 Extreme 車型更繳出 360 英里 (EPA 測試) 的優異續航表現。
Fisker Ocean 作為品牌的中型純電休旅車型，選用 FM29 平台打造，外觀上擁有非常豐富的設計元素，車頭配備高辨識度的 LED 大燈以及類似燃油車型的下氣壩，同時採用大量黑色設計元素以增添運動感。車側則可看到懸浮式車頂以及大量黑色防刮材質的應用，C 柱上更擁有方向燈的配置，增加夜晚安全性，並配備太陽能板車頂，用來增加可續航里程。車尾以造型狹長的尾燈組結合光滑飽滿的車體設計，打造出有別於同級對手的視覺感受。

車內最大特點在於中控台上搭載一具尺寸高達 17.1 吋的 Revolve4 處控螢幕，在車輛行駛時螢幕可變為縱向控制模式，在靜止狀態時則可改為橫向模式。

動力方面，Fisker Ocean 共分為 Extreme、Ultra、Sport 以及 One (首發特仕版) 等四種編成。Sport 作為最入門的等級，採用單馬達配置， 0-100km/h 可在 7.4 秒達成，續航達 440km；Ultra 車型更一舉將零百加速縮短至 4.2 秒，Extreme 則可在 3.9 秒破百，無論是在性能或者續航力部分都可說是該級距中相當具有競爭力的存在。

Fisker Ocean  在北美預計將於 6 月 19 日開始，Fisker 指出，Ocean已經獲得所有監管機構的同意，可以在美國所有 50 個州和哥倫比亞特區進行販售及交車。

「Super Tourer」！Aston Martin DB12 正式發表

JAGUAR LAND ROVER 宣布全新 JLR 企業識別，加速現代奢華願景

定位較 Vios 車系高 Toyota Yaris Cross 開放印尼市場預定

宏佳騰慶 25 週年 購車最高省 41,800 元

我是廣告 請繼續往下閱讀