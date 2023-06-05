馬力暴增 769 匹 Mansory 推出 Audi RS Q8 改裝套件

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德國知名改裝品牌 Mansory 宣布推出 Audi RS Q8 專屬改裝套件。Audi RS Q8 在經過 Mansory 巧手重新設計後，整體外形有著更乖張的氣息，全車身披墨綠色塗裝，車頭氣壩及水箱護罩更透過更大的蜂巢網格來增加進氣及冷卻效率，引擎蓋、下擾流、側裙及尾翼等部件採鍛造碳纖維打造，使車重能獲得進一步改善。車尾部分則可以看到採用與 Lamborghini 相似的空氣分流器設計，排氣管位置更採取四出矩形造型的配置，帶來更兇猛的聲浪。
內裝方面，以充滿內斂運動風格的Alcantara 材質搭配碳纖維飾板作為整體鋪陳，並融入黃色 Mansory廠徽及車縫線作為襯托，搭配車上原有的皮革以及科技配備營造出應有的豪華感受。
動力表現上，RS Q8 配置的 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，在原廠設定下可輸出 591 匹最大馬力和 800 牛頓米，而這次也經過 Mansory工程師重新調整，換上高性能排氣系統和 ECU，讓這具 V8 引擎的最大馬力達到 769 匹之譜，亦可發揮出 1,000 牛頓米最大扭力，使其可以在 3.3 秒內從靜止狀態加速到每小時 100 公里，並可達到每小時 320 公里的最高速度。
Mansory 於 1989 年由一位伊朗裔英籍商人 Kourosh Mansory 創立，以高客製化的選項以及狂暴的性能來吸引品味出眾的層峰人士，改裝的車款相當多樣化，知名作品涵蓋了 Audi、Bugatti、Ferrari、Lamborghini、Bentley、Rolls-Royce 等高級品牌。國內市場方面，則少數幾間貿易車商引進如 Mansory、Brabus、Novitec、Techart 等高階改裝品牌，滿足層峰愛好者的需求。