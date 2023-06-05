馮小剛收養《忠犬八公》觸動人心 北影神祕場、怪奇片單出爐
2023「第25屆台北電影節」今（5）日公佈「怪奇片單」、兩部「神祕場」放映作品，跨文化青春校園片《讓我看見你是誰》世界首映，由雷嘉汭、詹懷雲及黃信赫等新生代演員主演，導演姜秉辰以新住民二代為主角，交織出一段同儕友誼、戀愛情感、家庭關係與自我認同的成長之旅；入選義大利烏迪內影展的《忠犬八公》，帝后級卡司馮小剛、陳沖飾演夫妻，藉一家人跟萌犬的相處，回顧中國社會過去10年間人事物的流動變遷。
記者黃雅琪/綜合報導
《讓我看見你是誰》由BL夯劇《正負之間》導演姜秉辰執導，聯手《俗女養成記》編劇黃馨萱，潛力女演員雷嘉汭飾演台越混血，搭配近期在《人選之人－造浪者》有討喜表現的詹懷雲、《哈勇家》黃信赫、台韓混血新星金東昱及亮眼新人鄭宇恩，串起充滿青春愛戀與尋找自我的篇章。
入選義大利烏迪內影展，今年在中國上映獲新台幣12億票房的《忠犬八公》，由葉如芬監製、中國導演徐昂執導，改編日本名導新藤兼人動容經典劇本《ハチ公物語》，將故事背景搬到千禧年前後的重慶，描述馮小剛飾演的大學教授撿回一隻落單的幼犬，說服陳沖飾演的強勢妻子收養這隻小狗，並取名字「八筒」。全片刻劃主角一家人與可愛萌犬的相處，不但融化觀眾的心，也回顧了中國社會10年間的物換星移。
除了上述兩部神祕場外，今年還網羅多部獵奇片單：榮獲2022威尼斯影展酷兒獅獎的《換軀渡假村》、曾以《餌》驚豔影壇的英國導演馬克詹金新作《詭島謎花》、充滿情欲異想的《王子大戰打火兄弟》、入選坎城影展影評人週的《巫巫阿嬤不要走》、《美洲豹女兒》、《壩》、《想被詛咒的少年》、《血肉保齡球》、《轉生幻夢》、《人體新視界》、《吉吉追緝令》。
2023「第25屆台北電影節」6月22日至7月8日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行；票券於6月11日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。