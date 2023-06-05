達成車輛安全 / 提升與降低交通事故傷亡　臺灣新車安全評等運作流程大公開

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有關於試驗車輛購入流程，車安中心表示匿名派員購買試驗車輛如同一般消費者至經銷商購車行為。匿名派員將在業代不知情的情形下與執行機構辦理買賣契約變更及完成交車後，當場貼封條並將車輛送往車輛中心，因此車廠無法對受檢車輛動手腳。在經過 TNCAP 優化購車流程後，調整為匿名派員與業代完成新車領牌後，再由匿名派員將車輛交付車安中心並貼封條運送至車輛中心後，同樣經第三方單位查檢確認受檢車輛無變更情形更展開各項試驗活動。
當車輛碰撞弱勢道路使用者（通常是行人）時，碰撞速度是決定傷害程度的關鍵因素。很多車輛業者現今都在車輛上配備緊急煞車輔助系統，能夠讓車輛在碰撞弱勢道路使用者之前停止，或者降低碰撞時的速度，以避免或降低對弱勢道路使用者之傷害。試驗用假人擁有四肢與關節以模仿行人走路樣態。測試中表現良好的車輛應能在實際的行駛環境下大幅降低行人的交通事故風險。在某些情況下，此系統的防碰撞技術可能無法完全避免碰撞，因此TNCAP要求車輛應採用有效保護行人的車頭設計，以減輕碰撞所造成的傷害嚴重程度，則緊急煞車輔助系統才能納入評分。現場則分別針對「近端兒童碰撞 50%」、「遠端成人碰撞 50%」試驗情境進行測試。
照片僅為媒體示範，現場展演並無符合規章，非實際測試結果！
每次測試完成後，車輛將會進行散熱動作。
照片僅為媒體示範，現場展演並無符合規章，非實際測試結果！
可看到駕駛座由機器人主導，人類駕駛僅有督促動作。
TNCAP 受測車型需執行主動及被動安全等共 17 項試驗，由執行機構所購四輛車依序完成，試驗車輛先執行非破壞性試驗 (如安全輔助、靜態量測等)，最後再執行破壞性試驗 (如實車碰撞)。各項試驗前皆需依規定程序處理繁瑣的車輛及試驗場地整備工作，包括人偶架設、感測器安裝、攝影機及資料擷取系統設定等作業，試驗後隨即進行拍攝、紀錄車體變形、下載資料等工作，最後將所有試驗數據進行後處理及報告製作，再以密件方式交由執行機構辦理各項試驗計分及星級評等工作，且完成星級評等結果將召開評等專家會議確認再報交通部核定後公開，並不會事先提供車廠評等結果資訊，各階段均有縝密的作業流程以確保 TNCAP 制度之公正性及穩定有效運作。
TNCAP 持續秉持著公平、公正與客觀的立場辦理各項作業，預計今（112）年 6 月底會繼續公布第 2 批 2 車型（Toyota Corolla Altis 及 Honda CR-V）的車輛安全評等結果。後續依 TNCAP 受評車型清單持續揭露其他車型之車輛安全資訊，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據。