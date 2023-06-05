Ionex 光陽電動車連續 7 個月穩居亞軍寶座 暑假旺季前夕率先開戰
全球機車專業品牌光陽工業KYMCO持續關注並落實環境友善，旗下電動車品牌Ionex 光陽電動車更是以全方位車款及密度最高的換電網路，加速貫徹低碳城市願景；而Ionex 光陽電動車也特別於今 (5)「世界環境日」當天，宣布推出消費者們期盼已久的Ionex光陽電動車校園專案。Ionex 光陽電動車持續推出好評不斷的優惠方案炒熱市場，而除了廣大消費者，Ionex 光陽電動車也針對特殊身分及需求的騎士們推出專屬優惠，包括為高哩程需求車主量身打造的「優時省」資費方案、攜手foodpanda推出針對外送騎士的市場首創電動機車訂閱制等專案引發消費者熱議，也讓不同族群的消費者不斷敲碗，希望能推出更多元的優惠方案。
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而「最得我心」的KYMCO也聽到了大家的聲音，為慶祝銷售爆發性成長更把握畢業季商機，Ionex 光陽電動車針對學生及教職人員首次舉辦年度Ionex光陽電動車校園專案，鼓勵莘莘學子及教職人員一起以加入Ionex 光陽電動車行列，即刻起至9月30日前入主Ionex 光陽電動車就享有最高30期零利率並贈送機車行車紀錄器，光陽邀請消費者共創更安全的用路環境。
迎接即將到來的畢業季與暑假！Ionex光陽電動車體恤學生以及教職人員，特地推出「Ionex光陽電動車校園教育專案」，讓您Fun心騎暑假！
凡在校生或教職員出示符合專案資格之學生證、教職員工識別證 (需年滿18歲) 或其他相關證明者，購買指定Ionex光陽電動車完成領牌立即享三大好禮：
購買Ionex全車系電動機車就抽BMW純電轎跑
- 「KD Air DVR GH-2199-A0機車行車紀錄器」(市價3,290元)。
- 最高30期零利率。
- 免費換電：2023年底前最高優惠3,493元 (499元x 7個月；優時省999、1499方案 不適用)。
凡消費者於活動期間至Ionex專賣門市購買3.0車款並於七月底領牌完成，每台就可以獲得抽獎資格乙次，抽BMW i4 eDrive40純電轎跑乙台 (市價255萬起)。