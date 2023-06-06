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二度小改款? 2024 Kia Picanto 即將換上最新家族面容登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

第三代 Kia Picanto 車系自 2017年推出以來不斷的透過外型以及配備上的升級來強化市場上的競爭力。而作為小型掀背車款的 Picanto 雖然市場上的吸引力不如 SUV 車款，但靈巧的車身尺碼在市場當中亦可占一席之地。傳聞 Kia 原廠將針對現行 Picanto 車系再度進行產品更新，雖然官方尚未對外證實，但已有外媒搶先曝光新車照片。

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現行第三代 Kia Picanto 將再度迎來改款車型。
根據外媒曝光的照片當中，可以觀察出 2024 Kia Picanto 將換上與品牌最新車款，包含 Sportage、Sorento、EV6 和 EV9 等車款相同的 Opposites United 家族設計語彙。其中車頭造型看起來更加方正，整體更加的平坦，引擎蓋似乎比舊款再提高。全新的 LED 頭燈改採用垂直式排列，同時保桿中央的氣壩更結合了蜂巢網格及進氣孔造型，整體運動風格更加濃厚。

來到車尾，則可以看到尾燈及保桿均同樣經過重新設計，尾門中央加入了全新的貫穿式燈條，而後保險桿下方也加入更加搶眼的空氣分流器設計。

在內裝方面，整體布局與現行款差異不大，最顯眼之處在於儀表板換上全數位化液晶螢幕，只不過是否在高階的 GT-Line 車型才能享有還有待官方正式發表後才能確認。

國內市場部分，現行 Kia Picanto 首度於 2018 年引進，向來以獨特的個性化外觀、進口身分和豐富配備受到國內消費者青睞。而近期總代理台灣森那美起亞更導入了 Picanto Latte Edition 車型，提供「Milky Beige 牛奶白」和「Aurora Black 極光黑」兩種全新車色，同時於車內加入電熱方向盤、駕駛座通風座椅、雙前座加熱座椅以及駕駛座遮陽板 LED 化妝燈等在同級車中相對少見的配備。至於有關2024 Kia Picanto 後續消息，本站將持續追蹤。

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