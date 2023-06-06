二度小改款? 2024 Kia Picanto 即將換上最新家族面容登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
現行第三代 Kia Picanto 將再度迎來改款車型。根據外媒曝光的照片當中，可以觀察出 2024 Kia Picanto 將換上與品牌最新車款，包含 Sportage、Sorento、EV6 和 EV9 等車款相同的 Opposites United 家族設計語彙。其中車頭造型看起來更加方正，整體更加的平坦，引擎蓋似乎比舊款再提高。全新的 LED 頭燈改採用垂直式排列，同時保桿中央的氣壩更結合了蜂巢網格及進氣孔造型，整體運動風格更加濃厚。
來到車尾，則可以看到尾燈及保桿均同樣經過重新設計，尾門中央加入了全新的貫穿式燈條，而後保險桿下方也加入更加搶眼的空氣分流器設計。
在內裝方面，整體布局與現行款差異不大，最顯眼之處在於儀表板換上全數位化液晶螢幕，只不過是否在高階的 GT-Line 車型才能享有還有待官方正式發表後才能確認。
國內市場部分，現行 Kia Picanto 首度於 2018 年引進，向來以獨特的個性化外觀、進口身分和豐富配備受到國內消費者青睞。而近期總代理台灣森那美起亞更導入了 Picanto Latte Edition 車型，提供「Milky Beige 牛奶白」和「Aurora Black 極光黑」兩種全新車色，同時於車內加入電熱方向盤、駕駛座通風座椅、雙前座加熱座椅以及駕駛座遮陽板 LED 化妝燈等在同級車中相對少見的配備。至於有關2024 Kia Picanto 後續消息，本站將持續追蹤。