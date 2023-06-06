勁裝上陣 / 內在科技大更新　Luxgen U6 NEO 實拍

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本次實拍車輛為 Luxgen U6 NEO，建議售價為新臺幣 86.8 萬元 (限量勁階價 84.8 萬元)。Luxgen U6 NEO 擁有與 URX NEO 相似的外觀造型，車頭承襲與新世代電動車款相同的【純粹亮點】家族設計語彙，懸浮式水箱護罩結合全新薄型雙箭式 LED 頭燈，同時配有車頂飾條、鯊魚鰭式天線以及航太動力學 LED 光曜尾燈組，烤漆提供「星曜灰」與「品味藍」兩款全新車色作為選擇。RAYS勁階版更升級標配僅 9 公斤的六幅式設計 RAYS 19 吋鍛造鋁圈，增添運動跑格化。車身尺碼為 4,630x1,825x1,620，軸距為 2,720mm。
承接新世代『純粹亮點』的品牌設計語彙。
套用貫穿式鋼琴烤漆飾板、無邊際點陣式水箱護罩，凸顯其個性。
全新薄型雙箭式 LED 頭燈雙 L 造型意象融合簡約的品牌銘牌，更顯時尚氣息。
Naca Duct (航太科技雙渦流導風口) 設計依然保留，可讓引擎室內的廢熱迅速從底盤下方散逸，增強散熱效果。
車身尺碼為 4,630x1,825x1,620，軸距為 2,720mm。
車頂配有銀色行李架，滿足 SUV 車款日常使用需求。
標配專屬 RAYS 19 吋鍛造鋁圈，僅 9 公斤的六幅式設計，讓視覺增添運動跑格化，也帶來更靈活輕盈的駕控樂趣。
車尾造型更動幅度較小。
搭配航太動力學 LED 光曜尾燈組。
下方具有類碳纖維紋路空力套件，視覺感再上一層樓。內裝方面，本次 Luxgen U6 NEO 重點就在於升級人因介面 Luxgen Think+ 5.0 系統，融合 12 吋多功能 HD 觸控螢幕，下方以電容觸控式感應取代實體按鍵；全新 10.25 吋極智炫彩儀錶板可依據顏色變換並快速分辨車輛動態，包含藍色－Normal Mode (預設開機模式)、綠色－ECO Mode (節能模式)、紅色－SPORT Mode (運動化模式)。Inner Aerodynamics 飛航式智慧駕駛艙搭配 LUXGEN CARE 類麂皮座椅 (紅車縫線鋪陳) 和蝴蝶式頭枕，突顯運動及奢華風格。
Inner Aerodynamics 飛航式智慧駕駛艙。
皮質包覆多功能方向盤具換檔撥片並有鍍鉻飾條點綴。
全新 10.25 吋極智炫彩儀錶板可依據顏色變換並快速分辨車輛動態，包含藍色－Normal Mode (預設開機模式)、綠色－ECO Mode (節能模式)、紅色－SPORT Mode (運動化模式)。
升級人因介面 LUXGEN THINK+ 5.0，透過兩大主流車載系統手機媒介服務的導入，讓手機連動功能更加便利，無論是導航或聽音樂都可隨插即操作。U6 NEO 環景勁化版還搭載 AR View+ System 行車 AR 影像系統，可自動掃描環車 360 度立體影像。
下方具有鑰匙置物空間及 12V 電源口。
遊艇式皮質排檔桿設計感獨特，電子剎車位於正下方。
類碳纖維紋路飾板下方設有兩組杯架。
扶手打開後可見頗深的置物空間以及 USB 插槽。
駕駛側腿部右方具備網袋可放置物品。
副駕駛側中船則擁有隱藏儲物空間以及掛勾。
LUXGEN CARE 類麂皮座椅擁有紅色車縫線點綴，包覆性和支撐性都相當不錯，厚實的填充材質也帶來相當舒適的乘坐感受。
後座膝部空間相當充裕，雖然是大斜背造型，但卻也沒有犧牲掉頭部的空間。具備與前排同樣厚實充填的座椅，乘坐起來偏舒適取向。
中船設有空調出風口，相當符合國內消費者購車時在意的訴求。
具備相當充裕的行李廂空間，實際數據官方則未提供。環景勁化版以上車型標配智慧型電動尾門。安全方面，Luxgen U6 NEO 全車系皆標配 6 具 SRS 安全氣囊、ESC 動態車輛穩定、TCS 循跡防滑、HAS 斜披起步輔助、ABS 防鎖定煞車、EBD 電子煞車力道分配、BAS 煞車輔助等多項主被動安全配備；U6 NEO 環景勁化版還搭載 AR View+ System 行車 AR 影像系統，可自動掃描環車 360 度立體影像。
全車系皆標配 6 具 SRS 安全氣囊。
APA 智慧輔助停車系統對於日常生活使用上帶來加分的效果。動力方面，搭載由水野和敏與國際團隊領軍的全新世代 1.8L Twin Scroll Turbo 雙渦流渦輪增壓引擎，搭配 AISIN 智慧型六速手自排變速箱，最大馬力為 202ps/5,200rpm、峰值扭力為 30.6kgm/2,000~4,500rpm，並提供 Sport 運動模式以及 ECO 節能輔助模式來滿足不同的駕駛情況，平均油耗達 12.0km/L。懸吊採前獨立賣花臣式、後扭力樑拖曳臂式配置。
Luxgen 自 2013 年 11 月 11 日首度推出 U6 迄今，已近 10 年的時間，期間經歷多次的改款與更新，至 2017 年時發表強化外型、配備與動力的 U6 GT / GT220 車系，如今 U6 NEO 來勢洶洶，是否能再度激起臺灣車市另一波熱潮，就有待市場反應檢驗了。同時，Luxgen 正緊鑼密鼓地於台灣各地區設置充電設施，將階段性地採取汽油與新能源雙動力系統併行的策略，幫助不同縣市與用車型態的國人逐步跨入純電未來。