豐田美式頂級旗艦休旅　Toyota Sequoia Capstone 實拍

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Sequoia 是 Toyota 針對北美市場所推出的一款全尺碼 SUV，此車最早是在 2000 年時推出，主要鎖定的競爭對手是純美系的 Chevrolet Tahoe 和 Ford Expedition 等車，在國內僅有貿易商少數引進。外觀方面，全新 Sequoia 採取 Tundra 相似的輪廓設計，不過車頭水箱護罩與氣壩依舊維持 Sequoia 分離式的傳統，保桿造型也與 Tundra 略有不同。從大燈的造型到張力十足的輪拱設計，整體充滿濃厚越野氣息。Capstone 車型則是 Sequoia 車系最頂級的版本，外觀大量加入鍍鉻飾條點綴，並配備超大尺寸 22 吋雙色切削鋁圈。
本次實拍車輛為 Toyota Sequoia Capstone。
車頭水箱護罩與氣壩依舊維持 Sequoia 分離式的傳統，保桿造型也與 Tundra 略有不同。
具備 LED 自動調整大燈，增加行車安全性。
保險桿擁有越野以及高級的雙重感受。
Toyota Sequoia Capstone 車身尺碼為 5,285x2,026x1,892mm，軸距則為 3,098mm。
外後視鏡亦經過鍍鉻處理。
車側門板下方貼有 CAPSTONE 字樣專屬銘牌。
足踏 22 吋雙色切削鋁圈，看上去霸氣十足。
車頂設有鍍鉻行李架，方便車主載物時使用。
尾燈同樣以全 LED 作為配置。
車尾將 SEQUOIA 車系字樣放置尾門中間位置。內裝鋪陳與 Tundra 相差不多，中控台配備 14 吋品牌最新一代的 Toyota Audio Multimedia 多媒體系統，官方宣稱其處理效率較上一代系統提升 5 倍，並且支援與音聲控功能，車主可藉由“嘿/嗨/你好/OK Toyota”來調整車內的功能，支援無線 Apple CarPlay 以及 Android Auto。Capstone 車型標準配備半苯胺皮革座椅，中控台和乘客則有正宗的美國胡桃木飾條，打開車門也有 Capstone 投影標誌。另外為強化車室的質感，Capstone 車型是全車系唯一在前門採用隔音玻璃版本，可阻絕更多來自外界的噪音。安全方面標準搭載 TSS 2.5 駕駛輔助系統，包含含行人偵測的 PCS 預防碰撞輔助 (PCS with PD，不僅可以偵測前方車輛，還可以偵測低光下的行人、白天的自行車、對向而來的車輛和十字路口的行人轉彎。)、DRCC 雷達主動巡航、LDA 車道偏移警示、LTA 車道追蹤輔助、RSA 道路標誌辨識、AHB 自動遠光燈、BSM 盲點偵測以及 RCTA 後方來車警示等。
Capstone 車型標準配備半苯胺皮革座椅，中控台和乘客則有正宗的美國胡桃木飾條。
多功能方向盤採四輻式設計，左側控制車載多媒體，右側控制車輛輔助系統。
配備 12.3 吋虛擬數位儀表，清楚顯示各項行車資訊。
中控台配備 14 吋品牌最新一代的 Toyota Audio Multimedia 多媒體系統，官方宣稱其處理效率較上一代系統提升 5 倍，並且支援與音聲控功能，車主可藉由“嘿/嗨/你好/OK Toyota”來調整車內的功能，支援無線 Apple CarPlay 以及 Android Auto。
擁有四區恆溫空調系統、電熱通風椅等豪華配備。
儀表台上設有置物空間。
具 Eco、Normal 和 Sport 三種模式切換的 Drive Mode Select 提供不同的輸出特性，並可選擇後輪或四輪驅動。
車頂配備大面積全景玻璃天窗，增加車室空間感。
打開門時，腳踏板將會自動彈出，方便上下車。
後排同樣豪華寬敞，並具有多處出風口，可說是一輛名符其實的 LSUV。
後排座椅設有多個杯架以及 Type-C 充電口。
後方擋風玻璃可個別開啟，方便快速取物。
擁有相當開闊的尾廂開口。
第三排座椅可透過右側按鈕電動倒平。
同時具備 120V 的電源口，滿足供電需求。動力配置方面，第三代 Sequoia 捨棄過往使用的大牌量 V8 引擎，全車系統一搭載 i-FORCE MAX 油電混合系統，配備 3.5 升雙渦輪增壓 V6 汽油引擎與電動馬達，使其綜效輸出可達到 437hp 與 80.6kgm，搭配 Eco、Normal 和 Sport 三種模式切換的 Drive Mode Select 提供不同的輸出特性。其前懸吊為獨立式設計，後懸吊則採用多連桿架構，並配置 AVS 可變阻尼和氣壓避震器。
如 Toyota Sequoia 的美系大型 SUV 在國內市場算是相當罕見的類別，其浮誇的車身尺碼以及豪華的內裝配置都與普遍市售不同，因此仍受到不少買家的追捧，也讓開創了許多貿易商的新商機，在路上看到也不忘多拍拍幾張美照紀錄它喔！