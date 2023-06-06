Tesla再創紐柏林紀錄 Model S Plaid擊敗Porsche Taycan Turbo S成為最速

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電動車興起之後大家都好奇究竟誰是最速王者，而除了直線加速之外，紐柏林賽道也是一大戰場，現在Tesla Model S Plaid又奪回了這個頭銜，還記得在2019年8月的時候，Porsche Taycan Turbo創下了7分42.34秒的驚人成績成了電動量產最速，不過Tesla Model S以7分35.58秒搶下，但更強的Taycan Turbo S又以7分33.35秒成為電動車最速，現在特斯拉終於又再次搶回這個頭銜，以7分25.231秒完成了一圈，確保了自己的堅強性能實力。
這輛Model S Plaid擁有三具電動馬達配置，最大馬力來到1020匹，從靜止加速到時速100公里只需要2.1秒，破紀錄的車款更搭配了Track Package，擁有陶瓷碳纖煞車系統，前面配置對六活塞卡鉗，後面配置對四活塞卡鉗，20吋的輪圈搭配固特異F1 Supercar 3R高性能輪胎，上述這些消費者也都可以透過選配取得，而保時捷看到這個狀況會不會再次興起挑戰念頭成為討論焦點，但其實這次Model S Plaid比幾Taycan Turbo S還要快了8秒，要再次推進秒數恐怕沒這麼容易。