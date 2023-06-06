▲ Peugeot / Citroën 推 6 月冷氣健診服務活動

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CITROËN總代理 寶嘉聯合推出巴黎6月天冷氣健診服務活動，於全台CITROËN授權服務廠由專業技師提供全方位的免費冷氣健診服務，還有6月天限定零件優惠，讓返廠車主輕鬆選購。同時，本次巴黎6月天冷氣健診服務活動特別與德國百年文具品牌STABILO思筆樂合作，推出「好禮成雙6月天福袋」健診滿額禮，凡活動期間內返廠進行冷氣健診服務且消費滿NT$ 5,000元即有機會擁有，數量有限，送完為止。除此之外，活動結束後參加活動體驗滿意度調查，還有機會成為6月天幸運星，獲得幸運星專屬好禮，巴黎6月天服務心體驗，歡迎CITROËN車主們的熱情參與及分享。
即日起至2023年7月31日止，CITROËN巴黎6月天冷氣健診服務活動在全台授權服務廠為車主們展開清涼服務，提供全車系冷氣及冷卻系統免費健診，即使行駛在酷暑中仍能享有清淨涼爽的行車空間。此外，夏季零件優惠同步開跑，提供冷氣零件8折起，濾芯（包括粉塵濾芯、空氣濾芯、機油濾芯、燃油濾芯等）及電瓶零件優惠價85折，豐富的活動內容，趕緊把握這波夏季促銷機會回廠選購。
因應將反光背心納入新車標配的交通新制將於2023年7月1日上路，寶嘉聯合超前部署，CITROËN巴黎6月天冷氣健診服務活動期間推出「好禮成雙6月天福袋」，將法國原廠反光背心及STABILO思筆樂文具組收納至CITROËN專屬環保提袋，凡於活動期間內返廠進行冷氣健診服務，且當次消費金額滿NT$5,000元的車主，就有機會獲得「好禮成雙6月天福袋」乙組，數量有限，送完為止。
另外，為能提供車主們更優質的服務體驗，車主們活動結束後收到活動滿意度調查簡訊時，請踴躍分享本次CITROËN巴黎6月天冷氣健診服務活動最想推薦給親友的服務廠主管、推薦原因及活動評比，而為感謝車主的熱情分享，只要成功上傳活動滿意度調查問卷，即有機會成為6月天幸運星，獲得法系經典車車野餐墊、迷你模型車、鑰匙圈、環保提袋及9合1工具組等幸運星專屬好禮。
CITROËN巴黎6月天冷氣健診服務活動自即日起至2023年7月31日為車主提供夏季免費冷氣健診服務及專屬零件優惠，活動期間內消費滿NT$5,000元即可獲得限量「好禮成雙6月天福袋」乙份，送完為止。活動離廠後，踴躍分享本次巴黎6月天冷氣健診服務活動體驗，完成問卷並上傳就可參加6月天幸運星抽獎。為節省您的寶貴時間，歡迎多加利用全台授權服務廠預約專線，事先安排服務時間，活動詳情請參閱官方網站www.citroen.com.tw及CITROËN全台經銷商授權服務廠。