有望成為全新戰略車款?! Honda Elevate 印度首發登場

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Honda 正式在印度發表全新跨界休旅 Elevate，其除了主攻印度等新興市場之外，亦有可能成為全球戰略車款。Honda Elevate 以“Urban Freestyler”的概念為基礎而開發，希望吸引追求不同生活方式的消 費者，並結合外型美學與實用性，創造出極具吸引力、多元功能、舒適且有趣的車款，讓駕駛人隨時能夠在都會和郊區都有充分的冒險精神。
Honda Elevate 是一款中小型 SUV，車長大約落在 4.2 至 4.3米左右，軸距達 2,650mm，定位介於印尼規格的 WR-V 和歐規 HR-V之間。外型上採用大膽而陽剛的設計，醒目的車頭造型、鮮明化的車身線條和獨特的尾部設計打造出一款具有強大存在感的 SUV。可以看到騎車頭具備全新的八邊形水箱護罩，上方則以粗壯的鍍鉻飾條點綴，並與前頭燈相連一起；頭燈內上半部為日行燈，下部則為 LED大燈，前保桿下方還特別加入銀色的下擾流設計，使得車頭看上去更為霸氣。
車身側面，可以看到車身表現相當平滑，並且有著相當粗壯的 C 柱設計，結合懸浮式車頂設計，營造出類似於傳統掀背車的感受。來到車尾，其整合了倒 L 形的 LED燈條，尾門中央更透過黑色飾條將其相連一起。
內裝佈局上，採用標準 5 人座設定，中控台上配有可支援 Apple CarPlay 連結的觸控螢幕，同時也提供 Honda SENSING 及左視盲區監測等安全配備。
動力表現上，Elevate 搭載 1.5 升 i-VTEC 雙頂置凸輪汽油引擎，搭配 6 速手排變速器或可模擬 7 速 CVT 無段變速系統可發揮 121ps / 4,300~6,600rpm 最大馬力及 145Nm 最大扭力。