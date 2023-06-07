致敬利曼賽事 100 周年 Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition

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2023 年為利曼 24 小時耐力賽的 100 周年，Toyota Gazoo Racing 車隊特別推出以現行第五代 Prius 為基礎打造的 Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition。此次亮相的 Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition 全車均採用專屬設計的空力套件，車頭重新設計的前保險桿，加入源自利曼賽車多魚眼頭燈組，中央的氣壩換上面積更大的蜂巢狀進氣口，下方還有相當明顯的定風翼、兩組鰭片和一組重量更輕的碳纖維引擎蓋。車側部分最大的特點在於採用黑色輪拱設計、側裙和“Racing Hybrid”彩繪。而車尾部分則加入一組固定式尾翼、寬大空氣分流和與利曼賽車有相同元素的導流車身套件。
另外這款特別打造的 Prius 還換上一組專屬的 18 吋圈，並搭配 235/50R18 Michelin Pilot Sport 4S 輪胎，同時輪距也較市售車型不同，可提高在彎道時的穩定性。
Toyota Gazoo Racing 並未透露 Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition 的動力表現，僅宣稱其在加入全新設計的空力套件和底盤設計，能提供更加優異的操駕性能。雖然這款車僅是 Toyota Gazoo Racing 車隊對於利曼24小時耐力賽致敬而特別打造，但已有外界報導 Toyota 未來有望推出 Prius GRMN 車型，提供更具優異的動力性能和底盤設定，因此在原廠尚未公開前，這款 Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition 特別受到矚目。
第五代 Toyota Prius 於 2022 年 11 月 16 日於日本正式發表，採用第二代 TNGA 平台打造並融入全新家族設計語彙，以及全新世代油電動力系統。和泰汽車則於 2023 年 4 月 25日正式導入國內販售，提供旗艦版和鉑金版，建議售價分別為新臺幣 129.5 萬元起和 137.5 萬元起。