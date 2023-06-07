21 吋曲面螢幕上身 Peugeot 公布新一代 3008 內裝設計

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Peugeot 官方首度公開新一代 3008 內裝設計。可以看到，新一代 Peugeot 3008 的內裝仍有與現行款相似的風格，但最新的 i-COCKPIT更加入近來新車常見的設計元素，比如中控台上加入了尺寸達到 21吋的曲面螢幕，而在螢幕下方則是採用觸控式的快捷鍵，側邊則是引擎啟閉鍵及電子排檔座，多功能方向盤仍維持小尺徑的上下平把設計，而中央鞍座上僅保留重要的車輛功能實體鍵。
新一代 Peugeot 3008 預計將基於 STLA Medium平台打造，因此全車系有望均搭載電氣化系統，燃油車型方面預計採用 1.2升渦輪輕油電混合動力，當然PHEV插電式混合動力車型也不會缺席，同時 e-3008純電版將在新車發表後登場，最大續航里程可達到 700公里，動力上傳聞將提供三種等級，分別有單顆或者雙電動馬達車型，而在新一代 3008車系正式推出後，全新一代的 5008也將很快推出。
目前新一代 Peugeot 3008 的海外測試間諜照片已經曝光，其將會採用 Peugeot家族化的最新設計元素，兩側 LED 頭燈下方將換上最新的獅爪日行燈，預計還會持續採用無邊界水箱護網設計，而車尾也將採用 408 車系類似的細長尾燈組，同時 D 柱線條將更加流線，依舊提供法式車系獨有的時尚和運動風格。