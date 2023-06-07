性能舒適兼具 家庭好爸爸必備　Subaru WRX tS Wagon 2.4 Eyesight 試駕

7Car 小七車觀點

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本次試駕的車型為全新 Subaru WRX tS Wagon 2.4 Eyesight ，建議售價為新臺幣 178.8 萬元起。

車頭依舊採用 Subaru 家族化的六邊形水箱罩及 LED 頭燈。

蜂巢矩陣式水箱護罩散發強烈運動感。

引擎蓋的散熱孔也延續下來。

擁有 C 字型 LED 日行燈設計，看上去更加銳利。 擁有

Subaru WRX tS Wagon 2.4 Eyesight 車身尺碼為 4,755x1,795x1,500mm，軸距為 2,670mm。

車頂配有電動天窗。

足踏 18 吋雙色切削鋁合金輪圈，搭配 Yokohama BlueEarth-GT 輪胎。

這次 WRX 的車頭及車尾分別加入黑色防刮空力套件，除突顯出類跨界的風格。

尾燈導入火山岩漿的概念，發亮時更具識別度。

貼有多項銘牌以驗明正身。

五門 WRX Wagon 使用雙邊單出排氣管配置。

內裝導入紅色車縫線鋪陳。

裝配賽車元素且有性能代表 STI 字樣的 D 型皮革方向盤。

多種重要駕駛資訊可通過方向盤左側盤輻下方的「i」按鈕群進行控制調整。

駕駛座前方儀錶板採用經典的雙環佈局設計。

配合類碳纖維紋路飾板，運動感相當強烈。

中央 11.6 吋智慧影音觸控螢幕提供更直覺化的介面設計 (整合娛樂資訊、雙區恆溫空調控制、Apple CarPlay、Android Auto 及多項重要功能)。

下方具有兩組 USB 電源口。

真皮包覆排擋桿位置十分就手，電子煞車位於下方。

打開中央扶手可見 CD 主機。

前座賽車座椅列為標配，頭枕上具有 STI 字樣印花。乘坐起來包覆感足，且不易疲勞。

踏板具有鋁合金裝飾，質感更優秀。

後排擁有不賴的膝部空間，Wagon 的身形也使得頭部空間更為寬闊。

中船設有冷氣出風口，滿足國人購車期待。

WRX Wagon 可 4/2/4 分離傾倒後座，能更方便地載運較長 或形狀特殊的物品。

設有後排椅背快速傾倒鈕。

配有實體備胎以及隨車工具。

標配有免觸控電動尾門，方便性大大提升。

可藉由方向盤右側控制輔助系統。

儀表中央 4.2 吋的高解析度液晶顯示幕，可顯示多種重要駕駛資訊。

倒車顯影清晰順暢，具有虛線方便駕駛判定。

採用全新 2.4 升水平對臥引擎，整車採用 SGP 模組化平台開發，搭配 CVT 無段變速箱，可輸出 271hp 最大馬力及約 350Nm 峰值扭力。