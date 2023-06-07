性能舒適兼具 家庭好爸爸必備　Subaru WRX tS Wagon 2.4 Eyesight 試駕

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本次試駕的車型為全新 Subaru WRX tS Wagon 2.4 Eyesight ，建議售價為新臺幣 178.8 萬元起。新在哪裡？
外觀：
●家族化 Bolder 設計語彙的六邊形水箱罩及 LED 頭燈。
●C 字型尾燈導入火山岩漿的概念。
●雙邊單出式排氣管。
內裝：
●紅色縫線皮革 D 型方向盤。
●11.6 吋中控觸控螢幕。
●免觸控電動尾門 LOGO 感應開關。
●4.2 吋運動化指針式 LCD 儀錶。
●運動化跑車皮革座椅。
安全：
●搭載 EyeSight 4.0。
●SRH 主動轉向式頭燈。
動力：
●代號 FA24 的 2.4 升水平對臥渦輪增壓引擎，最大輸出達 275PS/ 35.7kgm。
●SAWD 對稱式全時四輪驅動系統
●8 速運動化 CVT 無段變速箱。
●SGP 全球模組化底盤
外觀方面，新一代 Subaru WRX tS Wagon 設計源自 Viziv Tourer 概念車，以新世代家族特徵「Dynamic × Solid」的美學線條為基礎，導入最前衛的「Bolder」設計理念，並傳承高辨識度且極具性能特徵的引擎蓋進氣孔。車頭依舊採用 Subaru 家族化的六邊形蜂巢矩陣式水箱護罩及 LED 頭燈。同時具備了後保險桿導流保護飾板、後擾流板、雙出排氣尾管及 18 吋雙色切削鋁合金輪圈。車色上提供珍珠白 (WRX Wagon獨有色)、鋼鐵銀、鐵騎灰、星馳藍、寶石藍、晶綻黑、烈焰紅等常規車色之外，更新增了全新極地白車色選擇。
車頭依舊採用 Subaru 家族化的六邊形水箱罩及 LED 頭燈。
蜂巢矩陣式水箱護罩散發強烈運動感。
引擎蓋的散熱孔也延續下來。
擁有 C 字型 LED 日行燈設計，看上去更加銳利。
Subaru WRX tS Wagon 2.4 Eyesight 車身尺碼為 4,755x1,795x1,500mm，軸距為 2,670mm。
車頂配有電動天窗。
足踏 18 吋雙色切削鋁合金輪圈，搭配 Yokohama BlueEarth-GT 輪胎。
這次 WRX 的車頭及車尾分別加入黑色防刮空力套件，除突顯出類跨界的風格。
尾燈導入火山岩漿的概念，發亮時更具識別度。
貼有多項銘牌以驗明正身。
五門 WRX Wagon 使用雙邊單出排氣管配置。內裝導入紅色車縫線鋪陳，並裝配賽車元素且有性能代表 STI 字樣的 D 型皮革方向盤，中央 11.6 吋智慧影音觸控螢幕提供更直覺化的介面設計 (整合娛樂資訊、雙區恆溫空調控制、Apple CarPlay、Android Auto 及多項重要功能)。駕駛座前方儀錶板採用經典的雙環佈局設計，兩組儀錶中間則是一組 4.2 吋的高解析度液晶顯示幕，可顯示多種重要駕駛資訊，並可通過方向盤左側盤輻下方的「i」按鈕群進行控制調整，另設有可呈現渦輪輸出值的數位式增壓表，方便駕駛者隨時掌握車輛動態，其他如真皮包覆排擋桿、鋁合金踏板以及前座賽車座椅均為標配項目。
內裝導入紅色車縫線鋪陳。
裝配賽車元素且有性能代表 STI 字樣的 D 型皮革方向盤。
多種重要駕駛資訊可通過方向盤左側盤輻下方的「i」按鈕群進行控制調整。
駕駛座前方儀錶板採用經典的雙環佈局設計。
配合類碳纖維紋路飾板，運動感相當強烈。
中央 11.6 吋智慧影音觸控螢幕提供更直覺化的介面設計 (整合娛樂資訊、雙區恆溫空調控制、Apple CarPlay、Android Auto 及多項重要功能)。
下方具有兩組 USB 電源口。
真皮包覆排擋桿位置十分就手，電子煞車位於下方。
打開中央扶手可見 CD 主機。
前座賽車座椅列為標配，頭枕上具有 STI 字樣印花。乘坐起來包覆感足，且不易疲勞。
踏板具有鋁合金裝飾，質感更優秀。
後排擁有不賴的膝部空間，Wagon 的身形也使得頭部空間更為寬闊。
中船設有冷氣出風口，滿足國人購車期待。
WRX Wagon 可 4/2/4 分離傾倒後座，能更方便地載運較長 或形狀特殊的物品。
設有後排椅背快速傾倒鈕。
配有實體備胎以及隨車工具。
標配有免觸控電動尾門，方便性大大提升。在主動安全科技方面，全車系標配 EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統，包含：ACC 主動車距控制定速巡航系統、LCF 車道維持置中系統、LDP 車道偏離輔助系統、PCB 預防碰撞自動煞車系統、AES 緊急自動轉向輔助系統、LSW車道偏擺警示系統、LDW 車道偏移輔助系統、PCTM 預防碰撞油門控制系統、LVSA 前車駛離警示系統等。
可藉由方向盤右側控制輔助系統。
儀表中央 4.2 吋的高解析度液晶顯示幕，可顯示多種重要駕駛資訊。
倒車顯影清晰順暢，具有虛線方便駕駛判定。全新 Subaru WRX 搭載全新研發代號 FA24 的 2.4L 水平對臥渦輪增壓引擎，提供 275ps/5,600rpm 最大馬力及35.7 kgm/2,000~5,200rpm 峰值扭力，搭配 SAWD 對稱式全時四輪驅動系統 及 Lineartronic CVT 無段變速系統 (可模擬 8 速，並設有換檔撥片可供調整)。電子懸吊系統以及個性化駕駛風格具備四種模式選擇。SGP (Subaru Global Platform) 全球模組化底盤以及 Inner Frame 車體結構技術大幅提升車體剛性並降低車身重心。懸吊採前麥花臣支柱式附扭力平衡桿、後雙 A 臂懸吊式附扭力平衡桿的配置。
採用全新 2.4 升水平對臥引擎，整車採用 SGP 模組化平台開發，搭配 CVT 無段變速箱，可輸出 271hp 最大馬力及約 350Nm 峰值扭力。開著全新 Subaru WRX Wagon 上路，可感受到 2.4L 的較大排氣量具有明顯優勢，無論是靜止起步還是再加速都顯得更加輕鬆不費力，運轉的精緻度也十分優秀，再搭配上低重心優勢以及四輪傳動配置，使得車身動態表現比起同級對手更來得具有優勢，在彎道上更有信心。CVT 無段變速系統與引擎的匹配度還在水準之上，但感受上難免沒有像傳統變速箱般來得直覺，不過當在 Sport 或是 Sport+ 模式下並以手動進行換檔則依然可以給予駕駛豐富的樂趣。懸吊設定軟硬適中，不過較偏舒適取向，可適度過濾路面坑洞以及碎震，對於這類偏性能的車款來說頗為出色，相當適合作為一輛家庭用車。
Levorg 在市場上一直具有不錯的關注度，而延續其血統的 WRX Wagon 乖張的外表下結合動感的乘駕感受以及優秀空間機能表現，更具備 EyeSight 主動安全科技，論動力還是安全表現都在水準之上，在同級對手中具有一定競爭實力，未來在旅行車市場的表現值得關注！