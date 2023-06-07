暴戾之中帶有理性　Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕

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本次試駕的車型為全新 Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight ，建議售價為新臺幣 172.8 萬元起。新在哪裡？
外觀：
●家族化 Bolder 設計語彙的六邊形水箱罩及 LED 頭燈。
●C 字型尾燈導入火山岩漿的概念。
●雙邊雙出式排氣管。
內裝：
●紅色縫線皮革 D 型方向盤。
●11.6 吋中控觸控螢幕。
●Harman / Kardon 音響系統。
●4.2 吋運動化指針式 LCD 儀錶。
●運動化跑車皮革座椅。
安全：
●搭載 EyeSight 4.0。
●SRH 主動轉向式頭燈。
動力：
●代號 FA24 的 2.4 升水平對臥渦輪增壓引擎，最大輸出達 275PS/ 35.7kgm。
●SAWD 對稱式全時四輪驅動系統
●8 速運動化 CVT 無段變速箱。
●SGP 全球模組化底盤
外觀方面，全新第五代 Subaru WRX 維持既有的寬體設計，車頭方面依舊採用 Subaru 家族化的六邊形水箱罩及 LED 頭燈，同時引擎蓋的散熱孔也延續下來。車頭、車側輪拱及車尾分別加入黑色防刮空力套件，除突顯出類跨界的風格外，前輪拱後段的開孔能順利將空氣排出，提高車身行駛穩定性；後保桿兩側的出風口同樣可以減少空氣的滯留。另外部分的車身也換上鋁合金組件，使車重降低了 2.27 公斤。後行李廂蓋則有一體式的鴨尾設計，尾燈則導入火山岩漿的概念，發亮時更具識別度，並採用 18 吋雙色切削鋁合金輪圈和雙邊四出尾管。
整體造型源自於 2017 年東京車展上發表的 Viziv Performance 概念車。
導入品牌最新的「Bolder」設計理念，更傳承高辨識度且極具性能特徵的引擎蓋進氣孔。
具侵略性的 LED 頭燈組。
車頭、車側輪拱及車尾分別加入黑色防刮空力套件，突顯出類跨界的風格。
全新第五代 Subaru WRX 4D 車身尺碼為 4,670x1,825x1,465mm，軸距則為 2,675mm。
標配有電動玻璃天窗。
車頂上具有鯊魚鰭造型天線。
足踏 18 吋雙色切削鋁合金輪圈，前輪拱後段的開孔能順利將空氣排出，提高車身行駛穩定性。
四門車型套用相當大規模的黑色防刮材質。
LED 尾燈採取 C 字型設計，辨識度極高。
四門版後行李廂蓋有一體式的鴨尾設計。
充滿性能視覺感的四出排氣尾管。內裝部分，第五代 WRX 採用大量採用麂皮材質，配上紅色車縫線搭配類碳纖維飾條點綴，並配有含音響、語音、EyeSight 控制功能的 D 形真皮方向盤，駕駛和乘客側均配備自動升降的電動車窗，以及 60/40 分體式折疊後排座椅、電動外後視鏡收折都是標準配置。儀表板部分仍使用雙圓式設計搭配中央彩色液晶螢幕，中控台螢幕則換上 11.6 吋直立螢幕。排檔鞍座部分可看到，新一代 WRX 仍然保有排檔桿，後方則是電子手煞車。四門車型更標配有 Harman/Kardon 音響系統。
內裝佈局全面刷新感官，並導入紅色車縫線鋪陳。
裝配賽車元素且有性能代表 STI 字樣的 D 型皮革方向盤。多種重要駕駛資訊可通過方向盤左側盤輻下方的「i」按鈕群進行控制調整。
駕駛座前方儀錶板採用經典的雙環佈局設計，中間則是一組 4.2 吋的高解析度液晶顯示幕，可顯示多種重要駕駛資訊。
踏板具有鋁合金裝飾，質感更優秀。
配合類碳纖維紋路飾板，運動感相當強烈。
中央 11.6 吋智慧影音觸控螢幕提供更直覺化的介面設計 (整合娛樂資訊、雙區恆溫空調控制、Apple CarPlay、Android Auto 及多項重要功能)。
下方具有兩組 USB 充電口、AUX 插槽以及 12V 電源口。
真皮包覆排擋桿位置十分就手，電子煞車位於下方。
具有兩組附夾緊功能的杯架，打開中央扶手可見 CD 主機。
四門車型標配 Harman/Kardon 音響系統，Wagon 車型則沒有此配備。
前座賽車座椅列為標配，頭枕上具有 WRX 字樣印花 (Wagon 車型為 STI)。乘坐起來包覆感足，且不易疲勞。
WRX 擁有寬裕的後座縱向空間，頭部空間也足敷使用。
後排扶手具有兩組杯架。
中船設有冷氣出風口，滿足國人購車期待。
可 4/2/4 分離傾倒後座，能更方便地載運較長 或形狀特殊的物品。障板下方為實體備胎以及隨車工具。在主動安全科技方面，全車系標配 EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統，包含：ACC 主動車距控制定速巡航系統、LCF 車道維持置中系統、LDP 車道偏離輔助系統、PCB 預防碰撞自動煞車系統、AES 緊急自動轉向輔助系統、LSW車道偏擺警示系統、LDW 車道偏移輔助系統、PCTM 預防碰撞油門控制系統、LVSA 前車駛離警示系統等。
全車系標配 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統。
駕駛前方設有提醒裝置。
倒車顯影清晰順暢，具有虛線方便駕駛判定。全新 Subaru WRX 搭載全新研發代號 FA24 的 2.4L 水平對臥渦輪增壓引擎，提供 275ps/5,600rpm 最大馬力及35.7 kgm/2,000~5,200rpm 峰值扭力，搭配 SAWD 對稱式全時四輪驅動系統 及 Lineartronic CVT 無段變速系統 (可模擬 8 速，並設有換檔撥片可供調整)。電子懸吊系統以及個性化駕駛風格具備四種模式選擇。SGP (Subaru Global Platform) 全球模組化底盤以及 Inner Frame 車體結構技術大幅提升車體剛性並降低車身重心。懸吊採前麥花臣支柱式附扭力平衡桿、後雙 A 臂懸吊式附扭力平衡桿的配置。
採用全新 2.4 升水平對臥引擎，整車採用 SGP 模組化平台開發，搭配 CVT 無段變速箱，可輸出 271hp 最大馬力及約 350Nm 峰值扭力。
個性化駕駛風格具備四種模式選擇，可以進行自訂。市區行駛下即可以感受到引擎動力相當的飽滿帶勁，透過方向盤上控制介面進行駕駛模式切換，在舒適及一般模式下，CVT 變速箱平順線性地釋放動力，相當適合日常代步；在 Sport 設定之下模擬換檔表現積極，轉速達到相對高點才會進行換檔的動作，至於 Sport + 設定下模擬密齒比變速箱的動態表現，所展現的檔位落差感鮮明，塑造出激進感的動態風格。隨駕駛模式變動的電子懸吊在劇烈操駕上提供迅速的反應能力，透過 Symmetrical AWD 可變扭力分配系統以及高剛性 SGP 模組化平台的加持，可有效的抵銷動態轉向時所產生的車尾偏移，將車輛重心修正保持車輛的穩定在多彎點的攻略上，可彌補駕駛技術的不足，在機構的輔助之下讓駕駛更容易獲得更高極限的駕馭樂趣。
WRX 這三個英文字母在許多玩車人士心目中都有無法取代的地位，而第五代 Subaru WRX 在展開預售前即吸引國內眾多熱血性能車迷高度矚目，正式開放預售更立即突破百張訂單大關，可見依然穩居日系性能車神壇。經過時間的推移，新世代車款在保有以往暴力天性之餘，更加入了幾分的理性，使得日常實用更為便利，這樣看來想必能夠吸引更多對它陌生的潛在買家入主。