暴戾之中帶有理性　Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕

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Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 本次試駕的車型為全新 Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight ，建議售價為新臺幣 172.8 萬元起。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 整體造型源自於 2017 年東京車展上發表的 Viziv Performance 概念車。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 導入品牌最新的「Bolder」設計理念，更傳承高辨識度且極具性能特徵的引擎蓋進氣孔。

具侵略性的 LED 頭燈組。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 車頭、車側輪拱及車尾分別加入黑色防刮空力套件，突顯出類跨界的風格。

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Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 全新第五代 Subaru WRX 4D 車身尺碼為 4,670x1,825x1,465mm，軸距則為 2,675mm。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 標配有電動玻璃天窗。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 車頂上具有鯊魚鰭造型天線。

足踏 18 吋雙色切削鋁合金輪圈，前輪拱後段的開孔能順利將空氣排出，提高車身行駛穩定性。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 四門車型套用相當大規模的黑色防刮材質。

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Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 LED 尾燈採取 C 字型設計，辨識度極高。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 四門版後行李廂蓋有一體式的鴨尾設計。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 充滿性能視覺感的四出排氣尾管。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 內裝佈局全面刷新感官，並導入紅色車縫線鋪陳。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 裝配賽車元素且有性能代表 STI 字樣的 D 型皮革方向盤。多種重要駕駛資訊可通過方向盤左側盤輻下方的「i」按鈕群進行控制調整。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 駕駛座前方儀錶板採用經典的雙環佈局設計，中間則是一組 4.2 吋的高解析度液晶顯示幕，可顯示多種重要駕駛資訊。

踏板具有鋁合金裝飾，質感更優秀。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 配合類碳纖維紋路飾板，運動感相當強烈。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 中央 11.6 吋智慧影音觸控螢幕提供更直覺化的介面設計 (整合娛樂資訊、雙區恆溫空調控制、Apple CarPlay、Android Auto 及多項重要功能)。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 下方具有兩組 USB 充電口、AUX 插槽以及 12V 電源口。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 真皮包覆排擋桿位置十分就手，電子煞車位於下方。

具有兩組附夾緊功能的杯架，打開中央扶手可見 CD 主機。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 四門車型標配 Harman/Kardon 音響系統，Wagon 車型則沒有此配備。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 前座賽車座椅列為標配，頭枕上具有 WRX 字樣印花 (Wagon 車型為 STI)。乘坐起來包覆感足，且不易疲勞。

WRX 擁有寬裕的後座縱向空間，頭部空間也足敷使用。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 後排扶手具有兩組杯架。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 中船設有冷氣出風口，滿足國人購車期待。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 可 4/2/4 分離傾倒後座，能更方便地載運較長 或形狀特殊的物品。障板下方為實體備胎以及隨車工具。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 全車系標配 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 駕駛前方設有提醒裝置。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕 倒車顯影清晰順暢，具有虛線方便駕駛判定。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕

採用全新 2.4 升水平對臥引擎，整車採用 SGP 模組化平台開發，搭配 CVT 無段變速箱，可輸出 271hp 最大馬力及約 350Nm 峰值扭力。

Subaru WRX tS 4D 2.4 Eyesight 試駕