史上尺碼最小、加速最快 全新 Volvo EX30 正式登場

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Volvo 全新入門電動車 EX30 正式亮相。在外觀部分，全新的 Volvo EX30 在承襲了品牌電動旗艦 EX90的設計，車頭部分取消了傳統的水箱護罩，同時也有品牌家族化的雷神之錘頭燈設計，並導入像素化的元素。車側方面可以觀察出其車身尺碼緊湊許多，且加上較低的車身高度，使得視覺上更加的飽滿。車尾部分也比照 EX90 採用分離設計，因此該設計應將成為 Volvo 未來旗下新款的電動車家族化風格。車身尺碼方面，長寬高分別為 4,233mm x 1,837mm x 1,555mm，軸距為 2,650mm，透過較緊湊的尺寸及低中心來平均分散車身重量，官方公布其最小裝備重量約為 1,830 公斤。
車內部分，採用品牌標準的斯堪地那維亞的溫馨北歐極簡風格，中控台中央導入一組 12.3 吋的縱向觸控螢幕，橫條式的音箱則設計在前擋風玻璃下方，也就是中控台最上緣，其設計理念來自於家庭音響組，車主亦可加選 Harman Kardon 高級音響系統來換取更加出色的音質表現。另外 EX30 所採用的回收鋁材質用量達到 25%，回收鋼材用量則為 17%。回收塑膠比擁有 17% 左右，同時包括車內零件、車外保險桿等處也均採用回收塑膠來製成。
以 Google Android 架構打造的車載系統已與 Google、Apple 和 Qualcomm 等供應商密切合作。在 Volvo強調的安全配備上，EX30 標準搭載開門警示系統，當打開車門時，系統一旦偵測到有騎士或其他用路人經過，系統便會發出視覺及語音警示。被動安全部分，EX30採用超高強度安全籠式車身設計，針對車艙、A 柱、B 柱、C 柱以及車頂結構進行全面強化；主駕座椅內側配備安全氣囊，能夠在車輛側面遭受碰撞時減少前排乘客之間的頭部和肢體傷害；電池安全上，底盤和車身採用了多種高強度鋼材，能夠有效吸收發生碰撞時可能造成的衝擊。
動力表現方面，Volvo EX30 提供單顆或者雙電動馬達系統，前者最大功率可達 268 匹 (200kW)，後者最大功率達到 422 匹(315kW)，擁有 3.6 秒內完成 0-100km/h 加速能力，同時充電功率最高可支援 153kW，而單顆馬達車型的充電功率最高則為 134kW，電池從 10% 充電到 80% 只需 25 分鐘左右。續航部分官方表示其最大續航里程約為 480 公里左右。
除了標準車型之外，Volvo 也宣布將提供 Cross Country 車型，底盤具有更高的離地高度，並配有 18 或者 19 吋黑色輪圈及全地形輪胎、防刮材質、專屬空力套件和配件等。
Volvo EX30 Cross Country