Accord 同胞車款 東風本田 Honda Inspire 正式亮相

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東風本田正式公開全新一代 Inspire (英仕派) 官方照片，預計將於本月上市。首先在外觀方面，全新的 Inspire 擁有品牌最新的設計語彙，車頭造型相較於 Accord 更為低扁，狹長的 LED 頭燈內部採用燻黑處理，而中央的直瀑式水箱護罩則透過鍍鉻飾條來點綴，搭配保桿兩側的折線與雙進氣孔設計更顯侵略性。
來到車側，可以觀察出整體與 Accord 一致，視覺重心偏向車尾帶來相當流線的造型。同時在細節部分，Inspire 選擇採用黑化的輪圈、車門把手以及外後視鏡蓋來點綴，提供車輛更多的性能化元素。來到車尾，採用俐落的水平線條構成，整體輪廓棱角分明，並搭配修長的 LED 尾燈以及通風口設計，帶來更為飽滿的視覺感受。車身尺碼方面，其長寬高分別為 4,979mm x 1,862 x 1,449mm，軸距為 2,830mm。
進入車內，全新 Inspire同樣採用本田最新的設計風格，整體內裝鋪陳的變化不大，汽油版與油電車型相比，兩者最為明顯的變化在於換擋機構改為傳統的機械式排檔造型，而中央仍配有三幅式多功能方向盤、懸浮式觸控螢幕及全液晶儀表板。座椅部分則選用黑色皮革搭配紅色車縫線，搭配車內氣氛燈進一步提升熱血氛圍。在安全配備方面，自然搭載了Honda SENSING 360系統，並可透過 Honda CONNECT 4.0系統進行遠端遙控車輛功能。
動力表現上，Inspire汽油版搭載一具 1.5 升渦輪增壓四缸引擎，最大輸出為 141kW，而插電式油電車型版本則是搭載 2.0 升自然進氣引擎搭配電動馬達，其中引擎最大輸出為 109 kW，電動馬達則為 135kW。