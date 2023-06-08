末代典藏版 Chevrolet Camaro Collector’s Edition 登場

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Chevrolet 原廠特別推出第六代 Camaro 產品週期最終的 Collector’s Edition 特仕車型。第六世代 Chevrolet Camaro 自 2016年推出迄今已完成階段性任務，將於 2024 年 1 月正式停產，不過官方也表示 Camaro 車系將長存，因此未來有望透過推出大改款車型或者將其名稱沿用在某款電動車上，但後繼車款短時間不會很快與消費者見面。因此這次 Chevrolet官方特別推出 Collector’s Edition 車型將為第六代車型畫上圓滿的句號，具備一定的收藏價值。
在北美市場，Camaro LT/RS、LT1、SS和ZL1車型均可選擇新推出的 Collector's Edition車型，Chevrolet 授權經銷商預計在 6 月 15 日開始在當地接受訂單。其中 LT/RS、LT1、SS車型的 Collector's Edition 將採用專屬 Panther Black 金屬烤漆，以及 Satin Black 彩繪、20 吋輪圈，並可選配鍛造輪圈。ZL1 車型則限量生產 350台，外觀則改採 Panther Black消光黑色烤漆，並透過黑色金屬條紋彩繪和紅色剎車卡鉗提升質感表現。而 ZL1車型在車內還擁有專屬的方向盤徽飾。
與標準車型相比，Collector's Edition在前葉子板上還加入專屬的徽章，車內也透過特殊的地墊和內裝配色處理，進一步表達該車的車身。而預購的車主交車後都將獲得兩張 Camaro紀念海報，購買 ZL1 車型的車主還可獲得 Shinola專屬定制的 Canfield Sport 44mm腕錶，錶盤上還加入 Camaro 的標誌，錶帶則刻有豹紋。
Chevrolet 在國內並未有總代理，不過仍有許多外匯車貿易商鎖定喜愛美式跑車的客群導入各式的 Camaro 車型，不時也會在國內路上看見其身影。