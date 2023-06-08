搶先全球亮相？　全新第四代 Toyota Alphard 將於 6/21 登臺上市

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圖為現行市售 Toyota Alphard (AH30)，建議售價為新臺幣 292 萬起。目前日本原廠尚未正式發表，不過就外傳照片來看，將延續傳承高聳寬闊的車頭搭配大面積鍍鉻，LED 頭燈造型也更顯銳利。而尺碼方面，就第二代 Lexus LM 的 5,125x1,890x1,955 (mm) 來看，採用相同平台的 Alphard 相信也將會比先前更來得更大。
圖為最新發表的第二代 Lexus LM，未來亦將進入台灣市場。內裝將同樣以日式豪華貫穿，後方將擁有寬闊舒適的乘坐空間，並提供獨立 Ottoman 座椅、第三排座椅、多色氣氛燈、多媒體影音系統、電動天窗、獨立空調、高級環繞音響等配備，延續「Executive Lounge」的美名。動力推估將採用 2.5 升自然進氣直列四缸油電混合動力和 2.4 升渦輪增壓油電動力，不過原廠尚未公佈實際性能數據。
在定位近似的車款當中，Alphard 仍奪下最佳銷量寶座便是主要推手之一，而它之所以能獲得不少買家青睞，所仰賴的便是品牌口碑及動靜態質感，目標客群多是後座取向，可謂在淡化商用色彩之餘又更富高檔氛圍，搭配 Toyota 品牌紮實低調的形象，可說是台灣車市中地位崇高的車款，相信在上市後依然能獲得目標客群支持。