Tesla破紀錄紐柏林最速備受質疑 專家表示保時捷已經準備好奪回頭銜了

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一位在紐柏林賽道有著豐富駕駛經驗的教練Misha Charoudin在YouTube社群上面質疑Tesla Model S Plaid的紀錄有瑕疵，當然這項紀錄是被紐柏林官方正式認可，但是他依舊提出了幾項疑點，首先他承認這輛車的輸出功率相當驚人，而且選擇了Track Package擁有強大的煞車性能表現，可是他認為其來令片可能跟市售的並不相同，而這還不是最重要的，因為他覺得車輛的內部有著與市售車完全不同的改變。
這位教練認為Tesla破紀錄的這輛車把後車窗貼的非常黑，黑到完全看不到裡面究竟有什麼樣的配置，因此他懷疑裡面有配置了防滾籠，並且拆除了其餘內裝部分，但這是許多車廠都會做的工程，一部分也是為了保護車手安全，但這的確會影響到車輛的操控，而另外他認為懸吊系統也不同，雖然車輛選用了賽道套件有不同的懸吊配置，但是後輪的外傾角相當明顯，他認為這是使用了KW的懸吊套件，與市售版本的相差非常多，但是這些都是他的猜測，紐柏林官方確實已經確定Model S Plaid的驚人成績。
另一方面他還說到，他認為保時捷已經做好了準備，升級版的Taycan Turbo S可能已經擊敗了這項紀錄，並且將會作為品牌75週年慶典的一部分，只是還沒有宣布這項紀錄而已，再說一次，這一切都只是猜測而已，不過我們認為保時捷確實會做好準備，畢竟這個跑車品牌可不想讓特斯拉奪走最速頭銜太久，而從過去的紀錄來看，他們應該很快就會宣布相關消息，讓保時捷品牌再次於電動跑車市場當中有著不凡的成就。