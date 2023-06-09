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秋季正式亮相 第二代 2024 Škoda Kodiaq 再次釋出預告

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Škoda 近來持續不斷地透露新一代 Superb 及 Kodiaq 車系的訊息，近日則再度釋出 Kodiaq車身結構本體預覽其設計雛形，可以看出新一代車型輪廓與現行款差異性並不大，但新車的剛性以及動力性能均將較舊款有所提升。

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第二代 Kodiaq 將同樣採用 MQB 模組平台打造，不過整體剛性將進一步提升。
Kodiaq 車系為 Škoda 在 2016 年所發表的首款新世代 SUV 作品，其以 K 開頭 Q 結尾的命名方式也開創了該廠在 Yeti 車系之後，當代的休旅家族，Kodiaq 採用最高三排 7 人座的座椅配置切入市場，而 Škoda Taiwan 選在 2017 年導入國內販售，獲得穩定的銷售表現。

經過約莫 5 年的市場洗禮，Škoda 原廠選在 2021 年首次發表小改款版本，在外觀部分重新設計車頭，導入新式的六角型水箱罩，頭燈造型也更纖細，氣壩造型較先前更為寬闊，並在兩側也加入 L 形外框，而車尾縮減後擋風玻璃高度並加入新式的尾翼與尾燈造型。車內則搭載 10.25 吋數位儀表，並運用更多縫線，也換上新版 LED 氣氛燈，安全部分則強化其 ADAS 系統至 Level 2 半自動駕駛輔助等級。

雖然推出多年，但 Kodiaq  在去年於歐洲市場仍交出 60,000 多輛的成績單，依舊是品牌的銷售主力車款。據悉第二代 Kodiaq將採用品牌最新的家族式語言，相較於房車會有更加獨特的特徵，而原廠也強調其在安全性、技術和多功能性都將提升至另一個層級的水準。

動力部分，全新 Kodiaq 車系都將搭載汽油、柴油引擎，同時提供插電式混合動力 PHEV 和輕型混合動力 Mild-Hybrid 的選擇。未來第二代車型將繼續在 Škoda 的 Kvasiny 工廠生產，首批交車時間最快將在今年底或者 2024 年初。

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