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全新平台開發 Aston Martin 首款 EV 預計 2026 年問世

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

英國跑車廠 Aston Martin 執行長 Lawrence Stroll  近日接受外媒表示，預計將在 6/27 舉行的資本市場活動當中詳細介紹品牌未來五年內推出的新能源產品的計劃。同時也透露品牌首款純電動車將在 2026 年正式登場。

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Aston Martin 首款電氣化車型 Valhalla。
目前 Aston Martin 已確立朝向電動化的發展，而首款電氣化車型 Valhalla 已在 2021 年亮相，預期將在 2024 年底前正式推出。其最早於 2019 日內瓦車展以概念車的姿態登場，在北歐神話中，Valhalla 代表的是天堂，亦即英靈神殿之意，延續 Vulcan、Valkyrie 以神話為主軸的命名邏輯，以“V”開頭之命名法則也承襲了品牌一貫帶有勝利含意 。

Valhalla 不僅是品牌首款量產中置引擎跑車，更採用 Hybrid 油電系統，搭載中置 V8 雙渦輪增壓引擎，引擎最大馬力可達 750hp，結合安裝於前後軸的 150kW/400V 電池電動馬達，最大綜效輸出達到 950hp、1,000Nm。搭配 8 速雙離合器變速箱， 0~100 km/h 加速只需 2.5 秒，並擁有 330  km/h 的極速數據。純電模式方面，行駛距離為 15 公里、極速則為 130km/h。

不過 Aston Martin 亦表示目前品牌客群對於電動車的需求還不高，因此短期內還是注重在現行主流車款當中，例如稍早之前推出的 DB12 及新一代 Vantage 車型，當然 PHEV 動力也是開發的目標之一，預期在電動車登場後將持續供應至 2030 年左右。至於預期 2026 年登場的電動車則將採用全新平台打造，同時為全新開發的車款，並非單純以現行的燃油車款為基礎換上電動化模組。

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