全新平台開發 Aston Martin 首款 EV 預計 2026 年問世

我是廣告 請繼續往下閱讀
Aston Martin 首款電氣化車型 Valhalla。目前 Aston Martin 已確立朝向電動化的發展，而首款電氣化車型 Valhalla 已在 2021 年亮相，預期將在 2024 年底前正式推出。其最早於 2019 日內瓦車展以概念車的姿態登場，在北歐神話中，Valhalla 代表的是天堂，亦即英靈神殿之意，延續 Vulcan、Valkyrie 以神話為主軸的命名邏輯，以“V”開頭之命名法則也承襲了品牌一貫帶有勝利含意 。
Valhalla 不僅是品牌首款量產中置引擎跑車，更採用 Hybrid 油電系統，搭載中置 V8 雙渦輪增壓引擎，引擎最大馬力可達 750hp，結合安裝於前後軸的 150kW/400V 電池電動馬達，最大綜效輸出達到 950hp、1,000Nm。搭配 8 速雙離合器變速箱， 0~100 km/h 加速只需 2.5 秒，並擁有 330 km/h 的極速數據。純電模式方面，行駛距離為 15 公里、極速則為 130km/h。
不過 Aston Martin 亦表示目前品牌客群對於電動車的需求還不高，因此短期內還是注重在現行主流車款當中，例如稍早之前推出的 DB12 及新一代 Vantage 車型，當然 PHEV 動力也是開發的目標之一，預期在電動車登場後將持續供應至 2030 年左右。至於預期 2026 年登場的電動車則將採用全新平台打造，同時為全新開發的車款，並非單純以現行的燃油車款為基礎換上電動化模組。