換慶利曼賽事 100 周年 Alpine A110 R Le Mans 限量登場

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歡慶利曼 24 小時耐力賽迎向 100 周年，Alpine 特別推出限量 100 部的 Alpine A110 R Le Mans。Alpine A110 R Le Mans 乃是以去年 10 月發表的 A110 R 為基礎打造而成，全車採用白色烤漆搭配藍綠色彩繪點綴，包含貫穿車身中央的線條，以及尾翼兩端、輪圈周圍等處，同時側邊擾流、門檻飾條和頭枕上都有 24 Le Mans 的字樣。另外值得一提的是後擋上還加入了鯊魚鰭片的設計，官方表示其設計靈感來自於 A480 賽車。
車輛的硬體配件上，自然承襲 A110 R 所搭載的專屬碳纖維空力套件，其引擎蓋及輪圈改採用碳纖維材質，兩者分別可減輕 2.9 公斤與 12.5 公斤，當然像是前下擾流、側裙、引擎蓋、車身底板與後尾翼同樣均為碳纖維材質，不只提供出色的輕量化效果，更能在高速狀態下增加約 14 公斤的下壓力，而車尾的碳纖維尾翼亦可添加 29 公斤。底盤部分，A110 R 相比 A110 S 車身高度再降低 10mm，前後防傾桿剛性分別提高 10% 與 25%，彈簧剛度提升 10%，搭配可進行 20 段手動調整的阻尼，增強在賽道操控的極限。
動力系統其所搭載的 1.8 升渦輪增壓四缸引擎，可發揮 300 匹最大馬力，受惠車身重量減輕，使得最高極速可至 285km/h，並可在 3.9 秒內從靜止狀態加速至 100km/h。另外 A110 R 的排氣系統採用全新的閥門設計，因此在聽覺上更為澎湃，尤其在車內少了隔音材質後，坐在車內聆聽的聲浪自然也會更加響亮。
此次推出的 A110 R Le Mans 將限量 100 台，目前傳出官方報價約為 14 萬歐元起 (折合新台幣約 463.6 萬元)。