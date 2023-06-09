歷代性能最強！　Lexus RX 500h F Sport Performance 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次試駕車款為 Lexus RX 500h F SPORT Performance，建議售價為新臺幣 360 萬元起。新在哪裡？
外觀：
●F SPORT 專屬水箱護罩/下擾流飾板/前葉子板車型銘牌。
●雙色後視鏡。
●黑化車頂架。
●21 吋燻黑運動鋁圈 (235/50 R21) 。
●專屬後擾流飾板。
內裝：
●動力聲浪控制系統、運動化數位儀表板。
●F SPORT 鋁合金踏板、鍍鉻門檻。
●F SPORT 真皮跑車化座椅、方向盤。
●雙前座 8 向電動調整座椅 + 2 向電動腰靠(附駕駛座記憶功能) 。
●5Mark Levinson 音響 21 支。
動力：
●後輪轉向系統。
●2.4 升渦輪增壓油電引擎。
外觀方面，第五代 RX 承襲 Lexus 經典造型，將 Spindle Grille 紡錘式水箱罩，進化為 Spindle Body 紡錘式車體，營造更具存在感的設計，車尾透過 L-Shaped LED 尾燈貫穿車輛後方，使視覺感受更加寬闊，並映照出字母排列而成之新世代 Lexus 車尾銘板。RX 500h F SPORT Performance 尺碼依然維持在 4,890x1,920x1,695mm，不過搭配上 F SPORT 專屬套件，享有更具個性化的水箱護罩、下擾流飾板以及前葉子板車型銘牌，同時極焰藍更搭配上黑色飾件點綴，足踏 21 吋燻黑運動鋁圈。
搭配上 F SPORT 專屬套件，享有更具個性化的水箱護罩。
三眼式 LED 頭燈組整合 AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統，可依據行車速度自動控制遠光燈照射範圍與亮度，強化夜間可見度，並提升駕駛安全。
RX 500h F SPORT Performance 尺碼依然維持在 4,890x1,920x1,695mm，軸距為 2,850mm。
前葉子鈑貼有 F SPORT 專屬銘牌。
外後視鏡和車門把手等處享有雙色烤漆處理。
足踏 21 吋燻黑運動鋁圈，搭配上 Michelin Pilot Sport 4 SUV 235/50 R21 輪胎。
貫穿式 LED 燈條搭配漸層式尾燈辨識度相當高。
經典懸浮式車頂設計搭配黑化車頂架，凸顯出 F Sport 特有的跑車風格。
排氣管採隱藏式設計。內裝方面，新世代 Tazuna 全環繞駕駛座艙概念的水平式設計帶來更寬廣的視覺感受，64 色環艙氛圍燈、14 吋多功能資訊整合系統、Apple CarPlay & Android Auto 智慧型手機連結、HUD 多功能抬頭顯示幕、電子式排檔、E-Latch 電子式門把、智慧型手機充電介面、三區獨立恆溫空調、數位式車內後視鏡、Nanoe X 空氣清淨系統、Mark Levinson Premium Sound 音響系統 (21 支揚聲器)、後座手動車窗遮陽簾等皆同樣作為標配。不過方向盤、座椅則皆改為 F Sport 真皮鋪陳，同時享有金屬門檻、煞車及油門踏板等。
車室導入 Tazuna 全環繞駕駛座艙概念，中控台採用水平式的設計，提供寬廣的視覺感受。
配備 F Sport 三輻式多功能真皮方向盤，擁有熱血的紅色車縫線作為搭配，具有 4 向電動調整、觸控追跡功能以及換檔撥片。掌握起來十分就手，轉向也非常輕盈。
全數位儀表，各項行車資訊一目瞭然。並會隨駕駛模式而切換顯示風格。
配有 HUD 多功能抬頭顯示幕，可投射時速、輔助駕駛以及方位。
數位式車內後視鏡為標準配備。
14 吋多功能資訊整合系統 (豪華版為 9.8 吋型式) 可支援 Android Auto 及無線 Apple CarPlay，並附有原廠導航系統。座椅電熱及通風功能需透過螢幕操作，下方面板則可控制恆溫空調及音量。
配有多達 21 支揚聲器的 Mark Levinson Premium Sound 音響系統。
中央配置手機無線充電板。
擁有極競真鋁飾板，質感相當優異，帶出不同的運動風味。採用線傳式排檔，下方具 Auto Hold、電子駐車、EV Mode、循跡系統等按鍵。右側具有兩個附夾緊功能的杯架。
車頂具面積頗大的全景式電動天窗，增加自然光的透射。
座椅及扶手採取 F Sport 紅/黑真皮鋪陳，整體支撐性及包覆性更為優秀，同時不犧牲舒適性，擁有雙 8 向電動調整 (附 2 向電動腰靠調整及 3 組記憶功能)，同時配備電熱及通風功能。
下方具有鋁合金踏板及鍍鉻門檻。
後座具電動調整椅背及電熱/通風功能。受惠於長軸距及 SUV 車高，正常身高成人享有寬敞的乘坐空間。
後排享有暗色玻璃以及手動調整的車窗遮陽簾。
中船設有第三區恆溫空調控制鍵、電熱/通風功能調節及 2 組 Type C 充電口。
行李箱容量為 612 公升，原廠宣稱可擺放 4 個高爾夫球袋。
尾廂亦可電動控制後排椅背傾倒。
障板下方設有方形容物空間及隨車工具。安全科技方面，除了搭載多顆 SRS 安全氣囊、WIL 頸椎傷害緩和坐椅、HIP 頭部衝擊緩和結構外，全車系標配 Lexus Safety System+ 3.0 智動駕駛輔助系統，包含 PCS 預警式防護系統、ESA 緊急閃避輔助、低速限速輔助、DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速系統、LDA 車道偏離警示系統、LTA 車道循跡輔助系統、AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統、RSA 速限辨識輔助、DSC 檔位誤入動力限制系統、ECB 電子式煞車控制系統、ACA 主動式轉向輔助系統、VSC 車輛穩定控制系統、TRC 循跡防滑控制系統、ABS 防鎖定煞車系統、BAS 煞車力道輔助系統、EBD 電子煞車力道分配系統、HAC 上坡起步輔助系統、EPB 電子駐車煞車系統、HOLD 定車煞車輔助系統、BSM 盲點偵測警示系統、SEA 安全離座輔助含車門鎖連動、RCTA 後方車側警示系統、RCTB 後方車流煞車輔助系統，同時還有 ICS 智慧停車輔助系統、AP 自動停車輔助系統、360 度環景影像輔助系統等。
360 度環景影像輔助系統顯示相當順暢，再周遭事物貼近時會自動開啟。動力方面，搭載全新開發 T24A-FTS 2.4 升 L4 渦輪增壓引擎結合 Direct Shift 6 速手自排變速系統，並導入雙極鎳氫電池科技，透過共用極板來縮小整體體積，提高電池能量密度與充放電效率，可輸出達 371 匹綜效馬力 (引擎輸出為275PS/6,000rpm、46.9kgm/2,000~3,000rpm)，成為 RX 歷代以來最強動力之車型，從靜止加速至 100km/h 可於 6.2 秒達成，極速更來到 210km/h (比其他車型多 10km/h)。同時搭載了 DIRECT 4 電子式四輪傳動系統以及 DRS 後輪轉向系統。
搭載全新開發 T24A-FTS 2.4 升 L4 渦輪增壓引擎結合 Direct Shift 6 速手自排變速系統。
可輸出達 371 匹綜效馬力 (引擎輸出為275PS/6,000rpm、46.9kgm/2,000~3,000rpm)，成為 RX 歷代以來最強動力之車型，從靜止加速至 100km/h 可於 6.2 秒達成，極速更來到 210km/h (比其他車型多 10km/h)。
具 Eco / Normal / Sport 智能多重駕馭模式。
具有 DIRECT 4電子式四輪傳動系統、AVS 可變阻尼避震系統、DRS 後輪轉向系統。開上路，RX 500h F SPORT Performance 所擁有的 2.4 升渦輪油電複合動力系統藉渦輪帶來的爆發力，輸出飽滿且強勁，與 Direct Shift 六速手自排系統的合作默契也十分融洽，毫不費力的線性加速感受也有別於 RX350h 的 2.5 升自然進氣動力，再配合上動力聲浪控制系統，帶來相對激情的駕馭感受。DIRECT 4電子式四輪傳動系統可有效分配前、後輪輸出，提升車輛循跡穩定性；同時，AVS 可變阻尼避震系統以及 DRS 後輪轉向系統使車輛於低、中、高各種速域都能有最敏捷精準的轉向反應，促成與歐系車款相近動態回饋。
大改款 Lexus RX 肩負眾多消費者的期待，較入門的 350 級距以豐富的配備擄獲國人芳心，不僅蟬聯中大型豪華 SUV 級距銷售冠軍長達 24 年，更奪下 2023 車訊風雲獎「最佳進口豪華中大型 SUV」獎項，其產品實力不在話下。而旗艦身分的 RX 500h F SPORT Performance 則發揮出 Lexus Electrified 油電複合動力系統最強實力，賦予追求運動熱血的買家們一個全新的選擇，在各方面的實力表現也能體現其 360 萬身價，可說是市場上不可多得的豪華性能休旅。