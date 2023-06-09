歷代性能最強！　Lexus RX 500h F Sport Performance 試駕

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Lexus RX 500h F Sport Performance 本次試駕車款為 Lexus RX 500h F SPORT Performance，建議售價為新臺幣 360 萬元起。

Lexus RX 500h F Sport Performance

Lexus RX 500h F Sport Performance Lexus RX 500h F Sport Performance 搭配上 F SPORT 專屬套件，享有更具個性化的水箱護罩。

三眼式 LED 頭燈組整合 AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統，可依據行車速度自動控制遠光燈照射範圍與亮度，強化夜間可見度，並提升駕駛安全。

Lexus RX 500h F Sport Performance RX 500h F SPORT Performance 尺碼依然維持在 4,890x1,920x1,695mm，軸距為 2,850mm。

Lexus RX 500h F Sport Performance 前葉子鈑貼有 F SPORT 專屬銘牌。

Lexus RX 500h F Sport Performance Lexus RX 500h F Sport Performance 外後視鏡和車門把手等處享有雙色烤漆處理。

Lexus RX 500h F Sport Performance 足踏 21 吋燻黑運動鋁圈，搭配上 Michelin Pilot Sport 4 SUV 235/50 R21 輪胎。

Lexus RX 500h F Sport Performance 貫穿式 LED 燈條搭配漸層式尾燈辨識度相當高。

Lexus RX 500h F Sport Performance 經典懸浮式車頂設計搭配黑化車頂架，凸顯出 F Sport 特有的跑車風格。

Lexus RX 500h F Sport Performance 排氣管採隱藏式設計。

Lexus RX 500h F Sport Performance

Lexus RX 500h F Sport Performance 車室導入 Tazuna 全環繞駕駛座艙概念，中控台採用水平式的設計，提供寬廣的視覺感受。

Lexus RX 500h F Sport Performance 配備 F Sport 三輻式多功能真皮方向盤，擁有熱血的紅色車縫線作為搭配，具有 4 向電動調整、觸控追跡功能以及換檔撥片。掌握起來十分就手，轉向也非常輕盈。

Lexus RX 500h F Sport Performance Lexus RX 500h F Sport Performance Lexus RX 500h F Sport Performance 全數位儀表，各項行車資訊一目瞭然。並會隨駕駛模式而切換顯示風格。

Lexus RX 500h F Sport Performance 配有 HUD 多功能抬頭顯示幕，可投射時速、輔助駕駛以及方位。

Lexus RX 500h F Sport Performance 數位式車內後視鏡為標準配備。

Lexus RX 500h F Sport Performance Lexus RX 500h F Sport Performance 14 吋多功能資訊整合系統 (豪華版為 9.8 吋型式) 可支援 Android Auto 及無線 Apple CarPlay，並附有原廠導航系統。座椅電熱及通風功能需透過螢幕操作，下方面板則可控制恆溫空調及音量。

Lexus RX 500h F Sport Performance Lexus RX 500h F Sport Performance 配有多達 21 支揚聲器的 Mark Levinson Premium Sound 音響系統。

中央配置手機無線充電板。

Lexus RX 500h F Sport Performance 擁有極競真鋁飾板，質感相當優異，帶出不同的運動風味。採用線傳式排檔，下方具 Auto Hold、電子駐車、EV Mode、循跡系統等按鍵。右側具有兩個附夾緊功能的杯架。

Lexus RX 500h F Sport Performance 車頂具面積頗大的全景式電動天窗，增加自然光的透射。

Lexus RX 500h F Sport Performance Lexus RX 500h F Sport Performance Lexus RX 500h F Sport Performance 座椅及扶手採取 F Sport 紅/黑真皮鋪陳，整體支撐性及包覆性更為優秀，同時不犧牲舒適性，擁有雙 8 向電動調整 (附 2 向電動腰靠調整及 3 組記憶功能)，同時配備電熱及通風功能。

Lexus RX 500h F Sport Performance 下方具有鋁合金踏板及鍍鉻門檻。

Lexus RX 500h F Sport Performance Lexus RX 500h F Sport Performance 後座具電動調整椅背及電熱/通風功能。受惠於長軸距及 SUV 車高，正常身高成人享有寬敞的乘坐空間。

Lexus RX 500h F Sport Performance 後排享有暗色玻璃以及手動調整的車窗遮陽簾。

Lexus RX 500h F Sport Performance 中船設有第三區恆溫空調控制鍵、電熱/通風功能調節及 2 組 Type C 充電口。

行李箱容量為 612 公升，原廠宣稱可擺放 4 個高爾夫球袋。

Lexus RX 500h F Sport Performance 尾廂亦可電動控制後排椅背傾倒。

Lexus RX 500h F Sport Performance 障板下方設有方形容物空間及隨車工具。

Lexus RX 500h F Sport Performance

Lexus RX 500h F Sport Performance 360 度環景影像輔助系統顯示相當順暢，再周遭事物貼近時會自動開啟。

Lexus RX 500h F Sport Performance

Lexus RX 500h F Sport Performance 搭載全新開發 T24A-FTS 2.4 升 L4 渦輪增壓引擎結合 Direct Shift 6 速手自排變速系統。

Lexus RX 500h F Sport Performance 可輸出達 371 匹綜效馬力 (引擎輸出為275PS/6,000rpm、46.9kgm/2,000~3,000rpm)，成為 RX 歷代以來最強動力之車型，從靜止加速至 100km/h 可於 6.2 秒達成，極速更來到 210km/h (比其他車型多 10km/h)。

Lexus RX 500h F Sport Performance 具 Eco / Normal / Sport 智能多重駕馭模式。

Lexus RX 500h F Sport Performance Lexus RX 500h F Sport Performance 具有 DIRECT 4電子式四輪傳動系統、AVS 可變阻尼避震系統、DRS 後輪轉向系統。