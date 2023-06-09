提供 350 kW 直流充電樁　Volvo 匯勝宜蘭展示中心正式開幕

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國際富豪汽車總裁陳立哲先生 (圖左) 和匯勝汽車董事長蔡奇峯先生 (圖右) 進行合影。匯勝宜蘭展示中心除了擁有舒適整齊的接待室、頂級尊榮的 VIP 交車室以外，在展廳二樓更塑造出斯堪地那維亞蔬室客休空間，供應頂級 Lavazza 現磨咖啡飲品及法國藍帶主廚學院認證 Patisserie F2 法式點心，閱讀區備有最新書報雜誌、充電插座，沙發區備毛毯、抱枕等，回廠也能享受如居家般舒適的 Fika 時光。北歐兒童遊戲室採原木風格打造，擁有多款法國精品 Janod 益智玩具，並引進瑞典經典童書「長襪皮皮」和其作者 Astrid Lindgren 的繪本，讓兒童深入探索瑞典文化。最後更設有隱密按摩空間，每張按摩椅有一格獨立包廂，讓車主能享受獨處生活時光。
維修服務區設有 6 個獨立工位容納車輛維修與定保，亦設有專屬全功能四輪定位工作室，並斥資購入 4 座平面頂高機、1 座雙柱頂高機、拆胎機與平衡機為車主行車安全做把關；服務內容包含定期保養、各式車輛維修與保險理賠。配件庫房符合原廠管理規範擺放 Volvo 原廠零、配件及精品，除提供快速的查料服務與零件供應，也同時保障車主用車安全。此外，更率先提供宜蘭地區首座最快速的 350kW 直流充電樁 1 座雙 CCS 1 充電槍，與最普及的 SAE-J1772 交流充電樁 3 座，共五個專屬充電車位。
隨著 Volvo 在台銷售表現日漸成長，不難看出國際富豪與各家經銷夥伴均持續針對國內消費者的喜好進行展間升級計劃，提供多元化的售後服務。相信在凱銳汽車與匯勝汽車各自承接高雄與宜蘭的銷售服務據點後，能一展 Volvo 品牌在台灣經營決心與對各地消費客群的重視，持續為市場挹注全新的服務能量。