依然走在最前端！　Tesla Model S 試駕

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本次試駕車款為 Tesla Model S，建議售價為新臺幣 274.59 萬元起。新在哪裡？
外觀：
●車頭進氣壩設計向外延伸，製造有如寬體改裝的跑車感。
●頭尾燈重新設計。
●輪圈：標配 19 吋 Tempest 輪圈 (選配：21 吋 Arachnid 輪圈 加價 14.5 萬)。
●車色：標配珍珠白 (選配：純黑、夜銀、深藍 4.9 萬，烈焰紅 9.7 萬)。
●車身鍍鉻飾條取消，改成黑化飾條。
內裝：
●中控中島翻新，中控17 吋觸控螢幕可左右傾斜(舊款螢幕為直式，新款為橫式) 。
●提供 2200 x 1300 解析度，每秒10兆浮點運算，後座8吋觸控螢幕。
●排檔桿、方向燈桿取消。
●Yoke 方向盤 (選配 加價8,000) 。
●隱藏式出風口。
●前排通風、加熱座椅(回歸) 。
●雙層隔音玻璃。
●960瓦22組揚聲器(含主動道路噪音降噪功能) 。
●內裝顏色：標配全黑色&烏木飾板 (選配：黑色與白色&胡桃木飾板、米白色&胡桃木飾板6.5萬) 。
動力：
●S 標準版：雙馬達四輪驅動配置(加入熱泵技術)；S Plaid：三馬達四輪驅動。S 標準版最大馬力：670hp、0 -100km/h：3.2秒、極速250 km/h；S Plaid最大馬力：1020hp、 0-100km/h：2.1秒、極速322 km/h
科技配備：
●CCS2插座。
●舒適性套件38.4萬。(含導航、電動摺疊後視鏡、網路廣播、盲點預警、駕駛記憶功能座椅) 。
●增強版 Autopilot 自動輔助駕駛11.1萬 (選配) 。(自動輔助導航駕駛、自動變換車道、自動停車、召喚功能、智慧召喚)
●全自動輔助駕駛（FSD）22.2萬 (選配)
●(基本版 Autopilot 自動輔助駕駛和增強版 Autopilot 自動輔助駕駛的所有功能)
充電規格：
●DC：250kW，15分鐘可達322 km所需電力
續航里程：S 標準版：638 km、S Plaid：603 km。
外觀部分，全車烈焰紅烤漆，配上新設計的頭尾燈造型，使 Tesla Model S 在視覺感受上更為搶眼，在車體線條部分稍有修飾，頭尾燈的設計上也有所改變。車頭的部分，從下方進氣壩開始向後向外延伸，製造出有如寬體改裝的跑車感。來到車身側面，流線型的車型一覽無遺，自前葉子板貫穿至後門把手，以及前門尾部至後輪弧的折線，為車身線條增添更多層次。烈焰紅的車色，搭配前後 21 吋的大尺寸霧黑色輪圈，令這輛外觀本就相當搶眼的 Model S 更加吸引眾人的目光。
Model S 經典優雅車身線條配上如此鮮豔的 Ultra Red 烈焰紅 (NT$97,000)，令這輛Model S 更加增添了高級質感與熱血跑格。
車頭從下方進氣壩開始向後向外延伸，製造出有如寬體改裝的跑車感。
頭燈全數採用 LED 光源。
車身側面讓流線型的車型一覽無遺，自前葉子板貫穿至後門把手，以及前門尾部至後輪弧的折線，為車身線條增添更多層次。車身尺碼為 4,970x1,964x1,445mm，軸距為 2,960mm。
透明的車頂讓視野遼闊。
車框及門把皆以黑色飾件處理。
前後踏上 21 吋霧黑色 Arachnid 輪圈 (NT$145,000)。
尾燈的設計上較先前也有所改變。
車身整體十分滑潤有型。內裝配備部分，這輛 Model S 選用了白色的皮質內裝，中控臺上選用木紋飾板，搭配 17 吋 2,200 x 1,300 高解析度，可左右傾斜的觸控螢幕，螢幕下方更有兩格配備無線充電的置物格，以及打破想像的 Yoke 方向盤，大膽創新的設計，令整輛車的車室內裝充滿科技與高級的質感。儀表台上的白色皮質飾條，一路環繞了整個車室空間，包含門板與豪華品牌都不見得會注意到的 B 柱內側，都縫上了白色皮革，細節令人十分驚艷！後座一般車款冷氣出風口的位置，則配備了一個尺寸較小的螢幕，而冷氣出風口則是隱藏在這個螢幕的上方。這個螢幕雖然比較小，但功能相當齊全，不論是用 Netflix、YouTube看影片，或是聽串流音樂，都有內建相對應的 App 可使用。
這輛 Model S 選用了白色的皮質內裝，中控臺上選用木紋飾板，選配價為 NT$65,000。
Yoke 方向盤 (NT$8,000) 上整合了方向燈與雨刷撥桿的功能，都採用有回饋感的觸控式按鍵設計，右側有語音助理、雨刷、AutoPilot 控制、喇叭，左側則為左右方向燈、超車燈及音量控制。
儀表顯示相當清晰，判斷也相當準確。
後擋風玻璃較為傾斜，故視野範圍較受限
具有金屬踏板，質感升級。
中控臺上的 17 吋 2,200 x 1,300 高解析度的觸控螢幕，具有可左右傾斜的功能，使用起來相當順暢，娛樂性也相當高。
螢幕下方更有兩格配備無線充電的置物格。
中央鞍座因為少了排檔桿、手煞車等，因此具有一個空間算不錯、可開閉的置杯架與置物空間。因此具有一個空間算不錯、可開閉的置杯架與置物空間，中央扶手內也有一個形狀方正的空間，內有絨布鋪陳，可放置一些小物。
車頂採用大量麂皮鋪陳，跑格感相當高。
全景玻璃車頂的重量減輕，並使透光度提升 5 倍，同時維持不變的抗紫外線能力，使重心進一步較過去略為降低。
雙前座具有通風/加熱以及多向調整。
第二排的座椅造型經過重新調整，整體設定偏低偏硬朗，包覆性也不算太明顯。
第二排採用全果嶺的方式設計，少去了中央突起的問題，這部分表現相當不錯。
在中央扶手後方也新增了一個小螢幕，可以操作許多功能，諸如 Netfilx、YouTube、Disney+ 等娛樂系統、調整隱藏在螢幕上方的第三區冷氣出風口氣流與溫度，以及副駕駛座前後調整及第二排與第三排後座座椅加熱功能。
Model S 配備 793 公升置物空間，包含一個隱藏式前行李箱，並可承載 5 位大人。前行李箱可容納最大尺寸的隨身行李箱，後排座椅只需按一下按鈕即可完全平放，釋放後行李廂與擋板下的置物空間科技輔助方面，本次試駕車搭載了 Autopilot 自動輔助駕駛系統，包含主動巡航定速、自動變換車道輔助、自動輔助導航駕駛、自動停車、智慧召喚、車道偏離輔助、避撞輔助、車速輔助、車廂鏡頭…..等等，而全車周圍的鏡頭也可適時提供清晰而即時的影像輔助。當啟用哨兵模式時，車輛將進入待機狀態，就像家庭警報系統一樣，使用車輛外部攝影機時刻偵測及防範潛在威脅。
配有 Autopilot 自動輔助駕駛，可減輕駕駛時的疲勞負擔。
當啟用哨兵模式時，車輛將進入待機狀態，就像家庭警報系統一樣，使用車輛外部攝影機時刻偵測及防範潛在威脅。動力方面，Tesla Model S 採用獨立的前、後馬達來達到全時四輪驅動，搭配上長續航里程電池，共可輸出 670hp 最大馬力，從靜止加速至 100km/h 可在 3.2 秒達成，並可達到 250km/h 的最高極速。充滿續航里程則為 638 公里 (WLTC)，並搭載 CCS2 充電規格，使用 Tesla 超級充電網絡，15 分鐘即可補充最高多達 322 公里續航力。
加速模式具舒適、跑車、瘋速模式等，另擁有直線競速模式可做選擇。轉向系統亦可做調整。
主動式懸吊能夠對來自路況以及駕駛人的操作作出每秒數百次的反應，以提供卓越的乘坐品質與操控性。
充滿續航里程則為 638 公里 (WLTC)，並搭載 CCS2 充電規格，使用 Tesla 超級充電網絡，15 分鐘即可補充最高多達 322 公里續航力。開著 Tesla Model S 上路，動力輸出十分平穩，但若重踩踏板，電動馬達所的扭力爆發性十足，全輪驅動在所有情況下提高性能和牽引力，因此能夠如閃電般的快速回應，給予乘客那電動車傲人的貼背感受；多虧於電池置於底盤的設計，整體重心非常低，過彎的時候可給予駕駛人更高的信心，而試駕車所選配的 Yoke 方向盤相較傳統圓形方向盤使用起來並不是那麼就手，尤其是在大轉彎或是迴轉等處較為吃力，對於大部分用車人恐需多點時間習慣。主動式懸吊能夠對來自路況以及駕駛人的操作作出每秒數百次的反應，以提供卓越的乘坐品質與操控性。系統會自動調整高度以提供更舒適的乘坐體驗，並讓車保持在最佳的空氣動力設定，以取得最大的續航里程。
全新 Model S具備前所未有的絕佳性能、續航里程與尖端科技配備，標誌性的獨特車身線條與全新內裝設計，兼具個人風格與最佳實用性。搭配目前全台高達 75 座站點，超過 400 支超級充電座的完善充電網絡，帶給 Tesla 車主最舒適便捷的純電智能生活，持續加速台灣轉向永續能源的發展。