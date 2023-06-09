依然走在最前端！　Tesla Model S 試駕

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Tesla Model S 本次試駕車款為 Tesla Model S，建議售價為新臺幣 274.59 萬元起。

Tesla Model S

Tesla Model S Model S 經典優雅車身線條配上如此鮮豔的 Ultra Red 烈焰紅 (NT$97,000)，令這輛Model S 更加增添了高級質感與熱血跑格。

Tesla Model S 車頭從下方進氣壩開始向後向外延伸，製造出有如寬體改裝的跑車感。

Tesla Model S 頭燈全數採用 LED 光源。

Tesla Model S 車身側面讓流線型的車型一覽無遺，自前葉子板貫穿至後門把手，以及前門尾部至後輪弧的折線，為車身線條增添更多層次。車身尺碼為 4,970x1,964x1,445mm，軸距為 2,960mm。

Tesla Model S 透明的車頂讓視野遼闊。

Tesla Model S 車框及門把皆以黑色飾件處理。

Tesla Model S 前後踏上 21 吋霧黑色 Arachnid 輪圈 (NT$145,000)。

Tesla Model S 尾燈的設計上較先前也有所改變。

Tesla Model S 車身整體十分滑潤有型。

Tesla Model S

Tesla Model S 這輛 Model S 選用了白色的皮質內裝，中控臺上選用木紋飾板，選配價為 NT$65,000。

Tesla Model S Tesla Model S Yoke 方向盤 (NT$8,000) 上整合了方向燈與雨刷撥桿的功能，都採用有回饋感的觸控式按鍵設計，右側有語音助理、雨刷、AutoPilot 控制、喇叭，左側則為左右方向燈、超車燈及音量控制。

Tesla Model S Tesla Model S 儀表顯示相當清晰，判斷也相當準確。

Tesla Model S 後擋風玻璃較為傾斜，故視野範圍較受限

Tesla Model S 具有金屬踏板，質感升級。

Tesla Model S Tesla Model S Tesla Model S Tesla Model S Tesla Model S 中控臺上的 17 吋 2,200 x 1,300 高解析度的觸控螢幕，具有可左右傾斜的功能，使用起來相當順暢，娛樂性也相當高。

螢幕下方更有兩格配備無線充電的置物格。

Tesla Model S Tesla Model S Tesla Model S Tesla Model S Tesla Model S 中央鞍座因為少了排檔桿、手煞車等，因此具有一個空間算不錯、可開閉的置杯架與置物空間。因此具有一個空間算不錯、可開閉的置杯架與置物空間，中央扶手內也有一個形狀方正的空間，內有絨布鋪陳，可放置一些小物。

Tesla Model S 車頂採用大量麂皮鋪陳，跑格感相當高。

Tesla Model S 全景玻璃車頂的重量減輕，並使透光度提升 5 倍，同時維持不變的抗紫外線能力，使重心進一步較過去略為降低。

Tesla Model S Tesla Model S 雙前座具有通風/加熱以及多向調整。

Tesla Model S 第二排的座椅造型經過重新調整，整體設定偏低偏硬朗，包覆性也不算太明顯。

第二排採用全果嶺的方式設計，少去了中央突起的問題，這部分表現相當不錯。

Tesla Model S Tesla Model S Tesla Model S Tesla Model S 在中央扶手後方也新增了一個小螢幕，可以操作許多功能，諸如 Netfilx、YouTube、Disney+ 等娛樂系統、調整隱藏在螢幕上方的第三區冷氣出風口氣流與溫度，以及副駕駛座前後調整及第二排與第三排後座座椅加熱功能。

Tesla Model S Tesla Model S Model S 配備 793 公升置物空間，包含一個隱藏式前行李箱，並可承載 5 位大人。前行李箱可容納最大尺寸的隨身行李箱，後排座椅只需按一下按鈕即可完全平放，釋放後行李廂與擋板下的置物空間

Tesla Model S Tesla Model S 配有 Autopilot 自動輔助駕駛，可減輕駕駛時的疲勞負擔。

Tesla Model S 當啟用哨兵模式時，車輛將進入待機狀態，就像家庭警報系統一樣，使用車輛外部攝影機時刻偵測及防範潛在威脅。

Tesla Model S

Tesla Model S 加速模式具舒適、跑車、瘋速模式等，另擁有直線競速模式可做選擇。轉向系統亦可做調整。

Tesla Model S 主動式懸吊能夠對來自路況以及駕駛人的操作作出每秒數百次的反應，以提供卓越的乘坐品質與操控性。

Tesla Model S Tesla Model S 充滿續航里程則為 638 公里 (WLTC)，並搭載 CCS2 充電規格，使用 Tesla 超級充電網絡，15 分鐘即可補充最高多達 322 公里續航力。