新富人區遠東Tpark　首座園區宅「遠揚之森」受矚目

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新板特區住宅飽和 燙金城區南移Tpark
板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，不過近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因稠密人口與複雜商業活動而大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，唯區域房價行情與支撐性題材依舊無法與新板特區望其項背。
唯獨稱霸南板橋的遠東集團自辦重劃區「台北遠東通訊園區Tpark」，歷經十餘年發展後已成為高階白領匯聚的「科技特區」，目前區域推案單價已上看新板特區水準，儼然新北另一處富人圈。像是2022年底推出的「遠揚之森」，就是稀缺性極高，同時正居Tpark的首座園區宅，開價雖破區域行情，但目前銷售戶數已累積五成。
該案外觀由全球頂尖建築事務所「日建設計 Nikken Sekkei」擘畫，並由鹿島建設本社技術支援，採最新「日式雙蓮根梁New RC預鑄工法」再搭配日本隔震器大廠OILES隔震墊，打造出雙北罕見的高規格隔震宅。
科技產業與高綠覆率 涵養慢活新矽谷
盤點Tpark科技特區崛起關鍵，包括資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，舉凡Google、Ericsson等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。其次Tpark採低密度開發，蓊鬱林蔭大街廓、49%綠覆率與1.2萬坪水綠中央公園，更樹立其「慢活新矽谷」的美名。
遠東集團在立園時，以多核心的寬頻生活概念來打造，除了多處辦公大樓群，園區更有新北唯一醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館總館、愛買、立體停車塔等，未來還將有複合式商場與新辦公大樓。交通方面，Tpark近擁捷運亞東醫院站地利，園區宅「遠揚之森」距出入口僅200公尺，步行約2-3分鐘可達，捷運行駛4分鐘串連新板特區商圈；此外基地還毗鄰「台65線」快速道路，車行約3分鐘抵達6K交流道，結合周邊整體機能，能充分享受Tpark高效能生活圈。