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新富人區遠東Tpark　首座園區宅「遠揚之森」受矚目

▲歷經十餘年發展的Tpark，生活機能成熟且綠覆率達49%，是板橋燙金的科技特區。(圖/品牌提供)
▲歷經十餘年發展的Tpark，生活機能成熟且綠覆率達49%，是板橋燙金的科技特區。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

住宅市場上獨佔鰲頭的蛋黃區，普遍有地段保值性高、具增值動能題材等特徵，即便價格不菲，仍屬買家競相置產的稀缺物件。像是台北市大安區，多年來蟬聯全台住宅單價最高的行政區，買進幾乎就是增值的保證；盤點關鍵因素，不外乎發展早、區域機能成熟蓬勃，加上境內一座近8萬坪的大安森林公園和各級名校簇擁，還享有捷運板南線、淡水信義線與文湖線共3線經緯貫穿優勢，軌道經濟也為地段挹注新價值。
 

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▲板橋區商業蓬勃、題材豐富，長年傲居新北地王。(圖/品牌提供)
▲板橋區商業蓬勃、題材豐富，長年傲居新北地王。(圖/品牌提供)
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，也因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。客觀面來看，板橋為新北市政府所在地，區位上更隸屬溪南、溪北商業軸帶的中心；交通上則有捷運板南線和環狀線通過，輔以「五鐵共構」板橋車站為發展引擎，種種優勢讓板橋成為新北市地王的樞紐地位。

新板特區住宅飽和　燙金城區南移Tpark
 
板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，不過近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因稠密人口與複雜商業活動而大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，唯區域房價行情與支撐性題材依舊無法與新板特區望其項背。
 

▲Tpark是遠東集團自辦重劃區，匯聚五大藍海科技產業，強勁支撐區域行情。(圖/品牌提供)
▲Tpark是遠東集團自辦重劃區，匯聚五大藍海科技產業，強勁支撐區域行情。(圖/品牌提供)
唯獨稱霸南板橋的遠東集團自辦重劃區「台北遠東通訊園區Tpark」，歷經十餘年發展後已成為高階白領匯聚的「科技特區」，目前區域推案單價已上看新板特區水準，儼然新北另一處富人圈。像是2022年底推出的「遠揚之森」，就是稀缺性極高，同時正居Tpark的首座園區宅，開價雖破區域行情，但目前銷售戶數已累積五成。

該案外觀由全球頂尖建築事務所「日建設計 Nikken Sekkei」擘畫，並由鹿島建設本社技術支援，採最新「日式雙蓮根梁New RC預鑄工法」再搭配日本隔震器大廠OILES隔震墊，打造出雙北罕見的高規格隔震宅。

▲板橋新富人區就位在Tpark，區域新推案「遠揚之森」開價上看新板特區水準。(圖/品牌提供)
▲板橋新富人區就位在Tpark，區域新推案「遠揚之森」開價上看新板特區水準。(圖/品牌提供)
科技產業與高綠覆率　涵養慢活新矽谷

盤點Tpark科技特區崛起關鍵，包括資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，舉凡Google、Ericsson等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。其次Tpark採低密度開發，蓊鬱林蔭大街廓、49%綠覆率與1.2萬坪水綠中央公園，更樹立其「慢活新矽谷」的美名。
 

▲Tpark是科技產業聚落，加上生活環境優美，是極難得的慢活新矽谷。(圖/品牌提供)
▲Tpark是科技產業聚落，加上生活環境優美，是極難得的慢活新矽谷。(圖/品牌提供)
遠東集團在立園時，以多核心的寬頻生活概念來打造，除了多處辦公大樓群，園區更有新北唯一醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館總館、愛買、立體停車塔等，未來還將有複合式商場與新辦公大樓。交通方面，Tpark近擁捷運亞東醫院站地利，園區宅「遠揚之森」距出入口僅200公尺，步行約2-3分鐘可達，捷運行駛4分鐘串連新板特區商圈；此外基地還毗鄰「台65線」快速道路，車行約3分鐘抵達6K交流道，結合周邊整體機能，能充分享受Tpark高效能生活圈。

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