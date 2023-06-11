中國擴大審查　AirDrop和藍芽傳輸擬實名制

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社運人士擔心此舉將會進一步阻礙他們動員民眾或分享資訊的能力。
在中國，所謂「防火長城」打造出最嚴厲網路控制機制之一，藍芽、AirDrop和類似的檔案分享服務因而成為至關重要的工具。
近年來，反政府抗議人士經常用AirDrop功能進行組織或傳達政治訴求。例如去年10月中國國家主席習近平正等待取得史無前例第3任期之際，一些社運人士就在上海地鐵用AirDrop散布反習海報檔。
AirDrop尤其受到社運人士歡迎，因為它靠藍牙連接近距離裝置，可以向陌生人傳輸資訊而不會曝露個資，也不必透過能夠進行監控的集中式網路。
習近平取得第3任期後，蘋果公司（Apple）就對中國推出新版AirDrop，iPhone和其他蘋果裝置的中國區用戶使用AirDrop接收檔案時，如果對方不在聯絡人名單中，就只有10分鐘可以接收檔案。蘋果沒有解釋為何先在中國推出這項更新，但是蘋果多年以來一直挨批討好北京。
「中國網信辦」新規草案要求使用者「防範和抵制製作、複製、發布不良信息」、「接收到違法和不良信息者不得轉發，有權向網信等有關主管部門投訴、舉報」。
新規草案指出，服務提供者在提供服務過程中應當要求「使用者提供真實身分信息」，並預設為關閉接收狀態。新規並且要求服務提供者設置「自動關閉接收數據」的功能，若用戶接收數據的時間太長，就應該自動關閉接收。
現居荷蘭的中國異議人士林生亮表示：「中國當局急於堵住網路上的漏洞，以壓制反對聲音。」他預計中國還會推出更多這一類法規。
林生亮說：「這意謂中國正走向1984。」他指的是已故英國作家喬治歐威爾（George Orwell）所寫反極權主義警世名著「一九八四」（1984）。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1120609