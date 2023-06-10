品牌全新七人休旅 Lexus TX 正式亮相

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Lexus 全新七人座休旅 TX 車系正式亮相。首先在外觀部分，全新的 TX 車系有著與 Grand Highlander 相似的車身輪廓，但整體設計細節上仍加入了 Lexus 品牌最新的設計元素，如車頭導入與新一代 RX 車系上相仿的無邊框式紡錘形水箱罩，上方則結合了深邃的飾條並與兩側的 LED 頭燈銜接，而全新的頭燈造型相當犀利，並透過倒 L 形的日行燈勾勒出相當動感的侵略氣息。尺寸方面，其長寬高分別為 5,159mm x 1,989mm x 1,781mm，軸距則為 2,949mm。
車身側面與 Grand Highlander 相差不大，不過最大的不同之處在於其 D 柱與後葉子板的造型完全不同，加入深黑色化的處理來營造出懸浮式車頂的視覺感受，而車尾也透過貫穿式 LED 尾燈、燻黑燈殼來展現豪華車款應有的氣息。
TX 550h+ F Sport進到車內，TX 標準搭載了全新的 12.3 吋多媒體觸控螢幕及抬頭顯示器，支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結功能，同時原廠亦提供 21 顆揚聲器 Mark Levinson 音響系統選配，車內總計有七組充電插孔和三組電源插座。座椅佈局部分提供 2+2+2 和 2+3+2 兩種型式，後排座椅配有獨立空調系統；第二排座椅放倒後可以與第三排座椅椅背保持齊平，進一步提升後排空間的機能性。
動力方面，TX 初期提供 TX 350、TX 500h以及 TX 550h+ 等三款動力，其中 TX 350 搭載 2.4 升渦輪四缸引擎，最大馬力為 279hp、峰值扭力 430Nm，並提供前驅和四驅車型；TX 500h 則是由 2.4 升渦輪引擎搭配電動馬達組成，綜效輸出為 371hp、峰值扭力 555 Nm；而最頂級的 TX 550h+ 則是搭載 3.5L V6引擎與電動馬達組成的插電式混合系統，綜效輸出達 412hp，純電續航里程約為 55 公里左右。