展現日式豪華越野風格 新一代 Lexus GX 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新第二代 Lexus GX 車系正式登場。新一代 GX相較於舊款車型更加強調越野車的剛硬風格，整體輪廓相當的方正，亦是目前日系豪華休旅少有的車款。其車頭雖然承襲家族化的紡錘形水箱護罩，但透過較平直的剛硬線條來提升粗曠感受。兩側的 LED 頭燈承襲了 Toyota Tundra、Tacama 首見的淚眼造型，內部的 LED 日行燈亦透過倒 L 形點綴。而GX 車系並未提供一貫的 F-Sport運動化車身套件，而是首次導入 Overtrail 越野套件，全車換上專屬鋁質護板、18 吋輪圈以及 33 吋 AT 越野輪胎等配備。
在車身尺寸方面，新一代 GX 長寬高分別為 4,950mm x 1,980mm x 1,865mm，軸距為 2,850mm。原廠公布其前進角、通過角以及離去角分別為 26 / 23 / 23度，Overtrail 車型則為 26 / 24 / 22 度。車尾方面，同樣導入品牌慣有的貫穿式 LED 燈組，同時後擋風玻璃亦有獨立開啟的機能，搭配電動尾門提升便利性。
GX Overtrail 車型具備專屬鋁質護板、18 吋輪圈以及 33 吋 AT 越野輪胎等配備。車室方面，整體鋪陳也是透過方正平直的線條構成，中控台搭載了 14 吋多媒體觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結功能，儀錶板則是配備 12.3 吋液晶儀表，另外原廠還提供 HUD 抬頭顯示器選配。座椅布局方面提供 6 人座或者 7 人座，同時還有後排加熱座椅的機能。
動力方面，GX 550 搭載 3.5 升雙渦輪增壓 V6 引擎，搭配 10 速變速箱，最大輸出達 354hp、峰值扭力 649Nm，並標準配備全時四驅系統、中央差速鎖及電子控制加力箱。而 Overtrail 車型則升級標配後差速鎖裝置，另外原廠也規劃後續再導入 2.4 升渦輪油電動力，增進品牌的電氣化布局。