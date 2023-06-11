Clio 車系換標而來 全新一代 Mitsubishi Colt 正式登場

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Mitsubishi 正式公開全新一代 Colt 車系。Mitsubishi Colt 車系在車格設定上依舊為傳統 B-Segment 掀背車，不過基本上全新 Colt 車系可視為 Renault Clio的換標車型，因此整體設計依然維持 Renault 的原始設計元素，比如頭燈、窗框、車身腰線等設計均與現行 Renault Clio 相同。但是在車頭部分，Mitsubishi 仍透過水箱護罩以及霧燈區域的設計禁形變化，展現出了品牌的特點。此外，根據車型等級不同，新款 Colt 將搭載 15 吋至 17 吋的胎圈配置，後煞車也將根據等級不同搭載鼓式或碟式煞車。
進入車內，可以看到整體鋪陳相當熟悉，僅有方向盤換上 Mitsubishi 的廠徽，中控台上的懸浮式觸控螢幕則將根據車型等級提供 7 吋或者 9.3 吋，儀表板內部的液晶螢幕也分別搭載 7 吋或者 10 吋。配備表現上，頂規車型則配有前排無線充電，9 顆揚聲器 BOSE 音響系統以及方向盤加熱等功能。
動力方面，Colt 車系與 Clio車系共享，最入門的動力採用 1.0L自然進氣三缸引擎機，最大輸出為 67匹馬力、峰值扭力 95牛頓米，搭配 5速手排變速箱；另一款動力則為 1.0 升三缸渦輪引擎，搭配 6 速自排變速箱，可發揮 91匹最大馬力及 160 牛頓米扭力。另外最頂級的車型則搭載 E-Tech Hybrid 油電系統，其由1.6 升引擎搭配電動馬達組成，綜效輸出達 143匹，官方公布 0-100km/h加速時間為9.3秒。