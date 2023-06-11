【油價公告】中油、台塑宣布明(12)日起國內汽油調漲 0.3 元、柴油價格不調整

台灣中油

台灣中油公司自明 (12) 日凌晨零時起汽油調漲0.3元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升27.0元，本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.1元及0.7元。





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台灣中油表示，本週受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）決議延續減產協議至2024年底以及沙烏地阿拉伯7月起加碼減產100萬桶/日影響，造成國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.77美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.029元，國內油價依公式計算漲幅為1.99%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油每公升各應調漲0.4元及0.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收0.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收金額為0.1元，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.1元及0.7元，國內汽油實際每公升調漲0.3元、柴油價格不調整。











台塑石化

台塑石油表示，受到沙烏地阿拉伯宣布7月起擴大減產、中國5月原油進口量大幅增加，以及市場傳聞美伊核協議談判有所進展等多空因素影響，促使本週國際油價漲跌互見，均價高於上週。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，本公司決定自2023年6月12日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。









