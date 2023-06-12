預計 2024 年參賽 全新一代 Ford Mustang GT3 正式亮相

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全新一代 Ford Mustang GT3 正式亮相。全新一代 Mustang GT3 遵照以往的模式，同樣基於市售的 Mustang升級而來，不過這次則是以最頂級的 Dark Horse 為基礎打造，整體外觀空力套件設計為符合賽道競技需求，有著相當明顯的變化。全車換上需在賽道高速情況下更符合空氣力學的寬體套件，同時透過大量碳纖維材質來減輕車重，車頭下方加入可調角度的下擾流設計，同時引擎也加入尺寸非常大的通風口造型。車尾醒目的尾翼則從 C柱末端兩側固定，鎖點並未落在傳統認知上的後尾廂上方。
車內部分自然也是迎合賽事規範移除了所有的原廠鋪陳，換上專屬的輕量化套件，同時加裝了防滾籠、快拆方向盤、桶型賽車座椅以及四點式安全帶，並且藉由大量的碳纖維材質來進一步減輕車身重量。
動力系統部分，這次Ford共同與 M-Sport 合作打造 5.4 升 Coyote V8 引擎，同時底盤懸吊也換上訂製的彈簧及筒身。目前已有一支 Proton Competition 車隊確定將購入全新一代 Mustang GT3 於 2024 年參加利曼 24 小時耐力賽，未來 Ford 也將找尋合作夥伴共同參與其他賽事，如 Rolex 24 at Daytona 等等。
Ford Mustang 車系睽違 7 年來首次迎來大規模改款，除了動力系統依舊維持熟悉的設定之外，其餘包含外觀、內裝以底盤等悉數經過重新設計，讓整體的競爭力更強。不過新一代 Mustang 在今年才會正式投產，未來引進國內的時程還有待關注，若有進一步消息敬請追蹤後續報導。