安裝在車頂上的行動電源? Ford 新專利釋出 !

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美國專利商標局近日公布了 Ford 提交的電動車能源補充方案。近日 Ford 在美國專利商標局公布了一份電動車外置電池的新專利，透過安裝在車頂上方的裝置，可適時替電動車補充新的能源，也就是可視為一組大號的行動電源裝置。
根據美國專利商標局公布的資料顯示，Ford這次提交的電池充電器專利方案可以讓車主自行安裝或拆卸，有著高度的使用靈活性。其電池模組安裝在一款類似於車頂旅行箱的外殼當中，其外殼由一組上蓋與內襯以泡棉鋪陳的底座所組成，可阻擋來自外部的熱源，並保持內部的電池溫度；外殼兩側留有通風通道，可用以冷卻電池增進散熱效率，同時還擁有防水、保溫、密閉等特點。
而這組電池充電器也備有一組充電線，可以隨時插在充電口上直接為車輛充電。此外，它還包含有一個控制模塊，可以與車輛的通信模塊進行無線連接，支援遠端操作的功能，透過閥門設計可以遠端關閉阻止雨水、冷空氣或者沙子進入內部，降低損壞電池的可能性。
此次 Ford 公布的專利出發點相當良好，可讓喜愛戶外遊憩的車主在偏遠地帶也能夠適時的補充電量，但問題來了，由於這組電池模組必定有相當的重量，在車輛負重增加的狀況之下，是否會影響車輛原本的行駛里程，同時因為重量的因素，安裝上也有可能比車頂旅行箱較困難，而置於車頂上也會讓車輛重心偏高，在行駛過程當中亦可發生額外的風險。