BYD 公佈全新「方程豹」品牌 首款新車年底前亮相

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BYD 正式公佈全新 F 品牌「方程豹」正式名稱。方程豹意指用探索數位世界的專業智慧和精神，求解汽車與用戶生活的個性化變革，”方程”蘊含著標準與規則，”豹”則體現野性與靈動。在 BYD 的體系內將定位於騰勢與仰望品牌之間，其未來的產品將著重在越野休旅車以及跑車等產品，將主打多樣以及獨特性，吸引白領階級以上的族群，因此產品的外觀設計將比起 BYD 品牌的車款更具科技與獨特感。
方程豹首款越野 SUV 將在年底前正式登場。目前品牌首款新車為一款全新的越野 SUV，其外型設計相當硬朗，整體輪廓相當的方正，結合飽滿的輪拱設計，越野車的氣勢油然而生。據了解，這部新車的車長接近 5m，軸距將超過 2.8m 的水準，相信車內的空間應用將會有不俗的表現。另外，底盤則採用非承載式設計，車身擁有較高的離地高度，同時可以看到前後保桿加入可對應攀爬路面的造型，搭配前後電子差速鎖，確保其擁有水準之上的越野能力。
動力上預期搭載 BYD 全新開發的混合動力系統，將結合 DM-i 與 DM-p 的混合動力技術，綜效續航里程將可達到 1,200 公里，最大輸出超過 500kW，比起鎖定的主要對手 Mercedes-Benz 的 AMG G63 車型還要優異。