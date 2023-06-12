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慶祝耐力賽冠軍 Chevrolet 推出 Camaro ZL1 Garage 56 Edition 限量車型

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Chevrolet 稍早前才推出了 Camaro Collector’s Edition 典藏版車型，然而在今年的利曼 24小時賽事當中，為了慶祝 NASCAR Cup Camaro ZL1 獲得冠軍，再次推出了 Camaro ZL1 Garage 56 Edition 限量版車型。

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慶祝 NASCAR Cup Camaro ZL1 在今年利曼賽事獲得冠軍，Chevrolet 特別推出 Camaro ZL1 Garage 56 Edition 限量版車型。
此次新推出的 Camaro ZL1 Garage 56 Edition 在外觀上承襲了 NASCAR Cup Camaro 的設計元素，外觀上選用全新的 Riptide Blue 烤漆，並在前葉子板上加入 Garage 56  彩繪、C 柱上則有 Hendrick Motorsports 的標誌，以及 NASCAR Cup 賽車風格的尾翼，同時車側也加入黑色烤漆外後視鏡蓋和含碳纖維紋路的油箱蓋。另外車頭則採用 ZL1 1LE 的造型，並有專屬的前下擾流和翼片設計，引擎蓋上也加入  NASCAR 75  週年紀念彩繪。

原廠也提供三組彩繪供車主選配，分別是可安裝在前擋風玻璃上的 NASCAR 字樣彩繪，另一款則是在前輪拱上加入白色固特異貼紙，最後一個選項則是可在車門貼上賽車編號 24 的彩繪，進一步增進與 NASCAR Cup Camaro ZL1 的關係。車內部分則保持不變，不過在腳墊上則有 Garage 56 標誌，方向盤也有同樣的徽飾點綴。

Camaro ZL1 Garage 56 Edition動力上採用 6.2 升 LT4 V8 機械增壓引擎，可發揮出 650 匹最大馬力和 650lb-ft 的峰值扭力，搭配 Goodyear Eagle F1 SuperCar 輪胎，未來將指在北美市場限量供應 56 輛，預計今年底前開始交車。

第六世代  Chevrolet Camaro 自 2016年推出迄今已完成階段性任務，將於 2024 年 1 月正式停產，不過官方也表示 Camaro 車系將長存，因此未來有望透過推出大改款車型或者將其名稱沿用在某款電動車上，但後繼車款短時間不會很快與消費者見面。

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