外型更緊湊、動感風格依舊 全新第二代 Toyota C-HR 將於 6/26 登場

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Toyota 官方正式預告全新一代 C-HR 即將亮相。根據這次 Toyota 原廠公佈的新車尾部預告圖片當中，可以觀察出車尾由三道導光條構成的貫穿式尾燈組，辨識度極高，而廠徽名稱及車名也都嵌入於正中央，透過底部的燈組強調本車的身分。
全新一代車型將保留 C-HR Prologue 概念車的設計元素，整體車身風格將更主打運動時尚感，尺碼也將更加的緊湊。外型上將採用全新的家族式設計語言，全新前大燈配合前包圍帶來更強的立體感，水箱護罩預期將下移並與氣壩整合一起，搭配蜂巢狀的設計營造出強烈的運動感受。
C-HR Prologue 概念車車側部分，預期將換上更加平直方正車頂結構來提升車室內部後排的頭部空間，值得一提的是，新款 C-HR 後車門開關採用了較傳統的平整化設計，取消上一代隱藏在 C 柱上的設計。
車內方面目前尚未有明朗的訊息，但根據海外媒體獲得的資訊指出，中控台將導入全液晶儀表板以及多媒體觸控螢幕，雖然車身尺碼將更緊湊，但座艙空間將重新規劃，帶來更加寬敞的乘坐感受。
現行車款已是 2016年問世的車型，雖然整體外形設計仍不顯老態，在市場中依舊是獨樹一幟的跨界車款。不過隨著現行 C-HR 的產品壽命來到尾聲，相信這次將推出的大改款車型備受許多車迷期待。