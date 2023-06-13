強化 Ultium 平台陣容 上汽通用 Buick E4 首次亮相

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Buick 與上汽通用推出第二款採用 Ultium 平台打造的 E4 休旅車。在外型上，Buick E4承襲了 Buick 全新 PURE Design 家族化設計理念，完整還原 ELECTRA-X 概念車的設計元素，車頭造型依舊以大型的氣壩搭配分離式頭燈所構成，上方相當纖細的燈組與 E5 相似，不過氣壩設計則改為三段式的布局，同時透過更加立體的線條勾勒出更加動感的氛圍。
車側部分來看，則可以看出與 E5 最大不同之處，其車頂線條相當流線，與後擋風玻璃連成一氣，而車門也配備隱藏式把手，同時輪圈亦選用低風阻造型，讓車輛的風阻係數僅有 0.287Cd。車尾造型相當寬厚，並配有雙尾翼設計，而尾燈組也採用時下流行的貫穿式造型。車身尺碼方面，其長寬高分別為 4,818mm x 1,912mm x 1,581mm，軸距為 2,954mm。
內裝方面同樣搭載解析度達到 6008×934 的 30 吋曲面 6K 螢幕，具有 5G 聯網技術，能夠提供即時高效的訊息傳輸和流暢的操作體驗，同時支援 OTA 線上更新。同時新車還配有高達 12.6 吋 HUD 抬頭顯示系統，同樣支援多種顯示模式，且亮度可隨環境光源自動調整，讓駕駛人的視線不離開路面也可以即時掌握車速、導航、輔助駕駛、音樂娛樂等重要資訊。另外為了吸引年輕族群，這次 E4還將提供 5 種車內配色，以及 121 種音樂律動氣氛燈。
動力部分，預期將搭載三元鋰電池模組，後驅車型最大功率為 150kW (204hp)，四驅車型前電馬達最大功率為 143kW (194hp)、後電達則為 68kW (92hp)。